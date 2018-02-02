«Питерские» в «Кремлевском докладе» 2 Анна Плотникова, «Голос Америки»

2.02.2018, 16:59

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Как кооператив «Озеро» отображен в документе Министерства финансов США.

«Кремлевский доклад», опубликованный Минфином США в ночь с понедельника, 29 января, на вторник, продолжает вызывать дискуссии. В докладе упоминаются 210 человек из ближайшего окружения Владимира Путина – сотрудники Администрации президента, министры и их заместители, главы некоторых российских регионов, руководители ряда госкорпораций. Российские медиа обратили внимание на то, что так называемый «олигархат» в докладе представлен исключительно фигурантами российской части списка журнала «Forbes».

Еще в начале первого президентского срока Путина под его «ближайшим окружением» понимали членов дачного кооператива «Озера», где некогда состоял и будущий президент РФ. Именно владельцы дач на берегу Комсомольского озера, что близ поселка Соловьевка Приозерского района Ленобласти, считались главными «выгодоприобретателями» от соседства с Владимиром Путиным. Кстати, тогда же, в начале нулевых, возник стереотип, будто на все ключевые государственные посты и во главе всех сколько-нибудь крупных компаний Путин ставит исключительно своих земляков, и, таким образом, власть в России захватили «питерские».

Среди упомянутых в «Кремлевском докладе» действительно можно найти связи с «дачным периодом» прошлого российского президента. Так, Кирилл Шамалов, член совета директоров нефтехимического гиганта «Сибур» и, по данным российских и зарубежных медиа, бывший зять Путина, является сыном тогдашнего председателя кооператива «Озеро».

Но на настоящее время лишь двух фигурантов доклада можно считать людьми, имеющими непосредственное отношение к городу на Неве. Так, видную роль в ближайшем окружении президента Путина играют уроженцы Санкт-Петербурга Аркадий и Борис Ротенберги. По версии журнала «Форбс», в рейтинге богатейших бизнес-династий России Ротенберги занимают вторую строчку, сегодня их состояние оценивается в $4,2 млрд. Кстати, именно доверенному лицу Путина – девелоперу Аркадию Ротенбергу, доверен такой важный для Кремля геостратегический проект, как строительства моста с российской территории в Крым.

Член Комитета гражданских инициатив, президент фонда «Республика» Сергей Цыпляев в этой связи отмечает: «Список составлялся формальным образом, и это лучше всего показывает его петербургская часть. Потому что ни губернатор города Георгий Полтавченко, ни, тем более, бывший полпред по северо-западному федеральному округу Николай Цуканов, который, буквально, днями стал помощником президента, конечно, не относятся к «ближайшему кругу» Путина, то есть к тем, кто принимает решения и определяет политику. Оба они попали туда чисто по своему формальному положению».

Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, политолог Дмитрий Травин, в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» указывает на такую особенность: «Вся российская политика делается в Москве, поскольку Россия является центростремительной страной. Можно заметить, что в списке представлено много петербуржцев, но, в большинстве своем все они давно работают в столице. И, собственно говоря, тот же полпред и тот же губернатор сегодня – здесь, а завтра могут снова оказаться в Москве, а к нам пришлют кого-то другого. Поэтому нужно смотреть на то, где тот или иной человек в данный момент работает, а не на его происхождение».

Рассуждая о «Кремлевском списке» в целом, Травин замечает, что проживая в стране с давними бюрократическими традициями, он может предположить, как подбирались фигуранты обсуждаемого документа. «Конгресс принял закон, откликаясь на действия России, которые многим американцам показались вмешательством во внутренние дела из страны. Президент Дональд Трамп подписал этот закон, и теперь администрация Белого дома должна его реализовывать. Это была некая формальная задача, и не факт, что администрация Трампа намеревалась немедленно предпринимать против российских чиновников и бизнесменов какие-то жесткие меры, помимо тех санкций, которые и так существуют», – считает эксперт.

По мнению профессора Травина, по формальным признакам к списку не придраться, поскольку в нем представлены все слои российской элиты. «Если кто-то считает, что в нем нет каких-то десяти человек, а какие-то пять, наоборот, лишние, то это – частности, при том, что общее количество фигурантов – более двухсот человек», – замечает собеседник «Голоса Америки».

Выступая 30 января на встрече со своими доверенными лицами, Владимир Путин саркастически отметил, что ему обидно, что он не стал фигурантом «Кремлевского доклада», и добавил: «Мы ждали этого списка и, не буду скрывать, готовы были предпринять ответные шаги, причем серьезные, которые бы скатили бы наши отношения к нулю совсем. Мы воздержимся пока от этих шагов».

Комментируя для Русской службы «Голоса Америки» эти слова Путина. Сергей Цыпляев сказал, что строить политику по принципу «зеркального отражения» – тупиковый путь. «Так обычно ведут себя начинающие шахматисты, и, как правило, проигрывают более сильному сопернику», – заметил он.

«Потом, прямо скажем, у нас здесь не так много представителей американской элиты, которые держат в России свои активы и сбережения, имеют собственность и связывают свое будущее с российской территорией.

Ну а самое существенное во всем этом, что принятие “Кремлевского списка” – это еще один наш шаг в сторону дна в отношениях с Америкой, да и со всеми западными странами. Причин этому – множество, но, как бы то ни было, можно сказать, что второе издание Холодной войны – налицо», - подчеркивает президент фонда «Республика».

Самое тяжелое положение, по мнению Цыпляева, у попавших в список российских бизнесменов, которые строили планы по поводу интеграции в мировую экономику. «Их линия поведения выглядела так: благодаря близости к власти зарабатываем деньги в России, потом перебрасываем активы “за бугор”, там приобретаем недвижимость, перевозим семью и строим свое светлое будущее. Теперь эта схема поведения практически закрывается. И, как ни трудно это представить нашим «предпринимателям», теперь им придется работать и жить дома», – считает Сергей Цыпляев.

И, подытоживая сказанное, добавляет, что в такое же положение, судя по всему, попали и крупные госчиновники: «Наверно, этот список – пожизненный, а это, скорее всего, означает, что по окончании политической карьеры уже не придется и мечтать о тихой и спокойной старости где-нибудь в Майами. Наши чиновники любят публично восторгаться Китаем, ну, значит, там они и будут коротать свои дни».

По мнению же Дмитрия Травина, в опубликовании «Кремлевского доклада» был очень заинтересован российский президент. «Американцы к выборам Путина сделали потрясающий подарок, потому что теперь со стороны российского президента, его пресс-секретаря и всей пропагандистской системы будет педалирование темы: “американцы вмешиваются в наши внутренние дела, пытаются навязать нам свои правила игры, поэтому мы – русские – должны сплотиться”. И 18 марта многие российские избиратели придут выборы и проголосуют за Путина, руководствуясь именно этим мотивом», – полагает профессор ЕУСПб.

В то же время, никакой возможности «адекватного и ассиметричного ответа» на «Кремлевский список» у России нет, потому что представители российской элиты имеют за рубежом недвижимость и счета, а многие вывезли туда своих родственников. Но ничего подобного в отношении самой России ни в американской, ни в европейской элите не наблюдается. «Странно было бы составлять список американской элиты в расчете на то, что кто-то держит деньги в Сбербанке или планирует жить на Рублевке после выхода на пенсию», – с иронией заключает Дмитрий Травин.

Анна Плотникова, «Голос Америки»