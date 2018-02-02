Разработан революционный дисплей 9 2.02.2018, 17:13

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Новую технологию создала международная команда инженеров.

Международная команда инженеров разработала новую технологию создания дисплеев на квантовых точках для телевизоров HD и экранов мобильных устройств. Открытие исследователей заключается в том, что когда квантовые точки — фрагменты полупроводника из перовскитов — собраны вместе, их свечение увеличивается, как и спектр возможных цветов. Это позволит в десятки раз увеличить цветоразрешение дисплеев, сообщает hightech.fm.

Это открытие было сделано учеными Университета Квинс в Белфасте (Великобритания) вместе с коллегами из Швейцарии, США и Тайваня, которые изготовили квантовые точки с содержанием перовскитового материала MAPbBr3. Они обнаружили, что если расположить материалы в ламеллярной структуре — тонкими, перемежающимися слоями — человеческий глаз будет реагировать на видимый свет очень активно. По мнению исследователей, это означает, что материал переизлучает большой объем абсорбированного света и создает очень яркие цвета. Такой процесс они назвали излучением, вызванным агрегацией.

Благодаря этому открытию число цветов дисплея может увеличиться многократно. На практике это означает возникновение нового типа HD-дисплеев, до появления которых на полках магазинов осталось 3-4 года, считает Элтон Сантос, руководитель исследовательской группы. Кроме того, перовскитовые наноструктуры излучают свет очень быстро и позволяют значительно снизить потребление энергии.

«Процесс AIE может совершить революцию в цветопередаче телевизоров, поскольку базовыми цветами являются красный, синий и зеленый. При помощи AIE мы можем создать самый яркий зеленый цвет, который только был доступен для наноматериалов. Как только он будет интегрирован в остальные два цвета, число новых цветовых комбинаций превысит возможности современных дисплеев. Новейшая технология квантовых точек, которая скоро появится на рынке, позволяет передавать один миллиард цветов, что в 64 раза больше, чем обеспечивает нынешний телевизор», — считает Сантос.

Сейчас ученые изучают возможность повторить тот же процесс для синего и красного цветов, чтобы можно было создать экран, который отображает все цвета, доступные человеческому глазу, пишет Engineer.

С помощью технологии квантовых точек можно не только изготавливать мониторы и телевизоры с высоким разрешением. Как показали американские ученые, их можно использовать в качестве «фотоокислительно-восстановительного катализа» для создания углеродно-углеродных связей, то есть дешевле синтезировать химические вещества, не прибегая к редким металлам, которые используются для этих целей сейчас.