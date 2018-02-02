Представитель МОК: Обманщикам и ворам позволили победить 15 2.02.2018, 17:58

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Британец Адам Пенгилли раскритиковал решение CAS оправдать 28 российских спортсменов.

Представитель МОК Адам Пенгилли также является вице-президентом Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Другой вице-президент IBSF немец Андреас Траутфеттер ранее сообщил, что ожидал подобного решения от CAS, и что доказательств против россиян было очень мало. Об этом пишет «Прессбол».

- Сегодня темный день для спорта, когда обманщикам и ворам позволили победить. CAS просто провалился. Нам нужно пересмотреть всю систему управления спортом, так как крупнейшее мошенничество в истории Олимпиад и государственная допинговая система отделались легким наказанием.

Сегодня мне пришлось извиняться перед спортсменами, чьи мечты, медали, деньги и, что самое важное, вера в спорт — были украдены. Теперь они думают, что лучше обманывать и участвовать в государственной допинг-системе, потому что даже если тебя обнаружат, то последствия будут минимальны. Или, если не хочешь обманывать, придется избегать элитного спорта, как чумы.

Макларен и Освальд посчитали сведения Родченкова внушающим доверие, а потом это все было подтверждено лабораторными исследованиями. Но CAS это отверг. Что нам еще нужно сделать? — рассказал Пенгилли.