Белорусы увеличили траты в польских магазинах 4 2.02.2018, 18:03

1,332

Фото: charter97.org/Иван Межуй

В прошлом году белорусы потратили в польских магазинах $192 миллиона.

В 2017 году белорусы потратили в польских магазинах и на рынках 675 миллионов злотых, или 192,4 миллиона долларов по курсу Нацбанка на 1 января этого года. Об этом tut.by сообщил пресс-секретарь Таможенной палаты в Белостоке Мацей Чернецкий. Для сравнения: в 2016 году траты составили 170 миллионов долларов, а в 2015 году — 237,3 миллиона долларов.

— На польских погранпереходах с Беларусью, расположенных на территории Подлясского воеводства, в 2017 году в общей сложности зарегистрировали 995 тысяч документов TaxFree, — рассказывает Мацей Чернецкий.

По его словам, белорусы по-прежнему чаще всего везут из Польши технику, электронику, бытовую химию, продукты питания, косметику, стройматериалы, одежду и автозапчасти.

Напомним, в Польше с 1 марта вступает в силу запрет на торговлю по воскресеньям. Так, депутаты польского Сейма приняли соответствующий закон. Нововведению предшествовали многомесячные обсуждения.

С 1 марта 2018 года торговым центрам и супермаркетам будет разрешено работать только в первое и последнее воскресенье месяца. Далее начиная с января 2019 года торговля будет разрешена лишь в последнее воскресенье месяца. На последнем этапе в 2020 году воскресная торговля должна быть полностью запрещена. В виде исключения магазинам разрешат работать четыре воскресенья в году, а также перед Рождеством и Пасхой. Сейчас торговые центры и супермаркеты в Польше остаются закрытыми только в официальные праздничные дни.