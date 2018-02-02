Можно ли получить компенсацию за два неиспользованных отпуска? 1 2.02.2018, 18:40

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Ведущий специалист по персоналу Элеонора Рубанова рассказала о нюансах с отпусками.

- У меня не использованы отпуска за 2014 и 2015 годы. Могу ли я взять за эти отпуска компенсацию? Уже столько времени прошло, а так много отдыхать я не планирую, да и не получится - у нас новый проект, хватит и текущего отпуска за этот год, - написала в редакцию kp.by читательница Светлана.

- Несмотря на то, что это «старые» отпуска, полностью заменить их компенсацией можно только в случае увольнения. А если вы намерены продолжать работать, придется взять как минимум по 21 дню каждого отпуска, и тогда остаток можно будет с согласия нанимателя заменить компенсацией. Об этом говорится в статье 161 Трудового кодекса Беларуси, - объясняет ведущий специалист по персоналу ЗАО «БелКП-ПРЕСС».

Обратите внимание на то, что нельзя заменить денежной компенсацией отпуска, предоставляемые беременным женщинам, инвалидам, работникам моложе 18 лет и тем, кто трудится в зонах радиоактивного загрязнения. Также не компенсируются дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы.

Но есть еще одна возможность получить компенсацию, если вас действительно невозможно надолго отпустить в связи с новым проектом. Вы оформляете отпуск, а затем наниматель отзывает вас из него в соответствии с ч. 2 ст. 174 Трудового кодекса. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска по договоренности между вами может быть компенсирована в денежной форме. Но в этом случае хотя бы 14 дней отпуска все равно надо использовать. Учитывайте, что нельзя отозвать из отпуска работников моложе 18 лет, а также тех, кто имеет право на дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы.