Да, мы такие! Ну и что? Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»

2.02.2018, 18:52

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Кремль живет по своему закону, прекрасно обрисованному карикатуристом Мериновым.

Статистика показывает, что любому нынешнему президенту легче избраться на второй срок, чем другим кандидатам. Народ привыкает к текущему лидеру, все шишки и мозоли его известны, так что, от добра добра не ищут. Кроме того, за время первого срока народ как-то привыкает к безобразиям и идиотизму, который текущий лидер устраивает, народ знает куда заносить взятки, чтобы потихоньку улучшить своё место под солнцем. Поэтому, избрать нового президента, это не столько устроить непонятку для страны, сколько для себя лично, ибо новый президент приведёт кучу новых людей, к которым нужно искать ходы наново.

Но и без этих новых людей есть важные российские особенности — огромная инерционность страны при, одновременно, слабой, практически никакой, властной самостоятельности на низах.

Когда меняется, к примеру, американский президент, то он, в обязательном порядке, меняет свою администрацию. Это, на секунду, в общей сложности 1400 человек. Но Америка, практически, этого не замечает, ибо местная власть избрана местным народом и почти от Вашингтона не зависит. В России же реальная смена лидера страны ассоциируется с катастрофой, ибо выборы губернаторов фейковые, и новый лидер будет немедленно менять приспешников старого, ибо они будут этого нового лидера валить и саботировать.

Вот эта фейковость, она пронизывает Россию. Но она во благо — так уверены в Кремле. Думаю, что они, всё это враньё и насилие над прочими кандидатами вытворяя, полагают, что спасают страну. Ибо, когда я смотрел на Путина, когда он на пресс-конференции говорил, что «остановит Навального», то я впервые видел перед собой не рыбу, а живого человека, душа которого разрывается от боли за его родину, которую народ ему вверил. Мысль, что он бездарный руководитель и сам загнал страну во все несчастья, ему в голову не приходила.

И сейчас снова нужно спасать Россию, спасать!

И это «спасение», оно имеет разные задачи и способы их исполнения.

Одна из этих задач — это противозаконный пиар на телевидении, когда кандидат в президенты В.В. Путин выдаётся за незатейливого трудягу — нынешнего президента.

Если вы пересмотрите знаменитый документальный фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», (для компетентных органов заявляю, что просто вспоминаю этот пока не запрещённый в России фильм и никаких намёков тут нет), так вот, если вы его посмотрите, то сразу заметите отточенную технологию нацистского пиара. Там фюрер бесконечно снимается с простым народом, и Ромм говорит: «Смотрите, вот фюрер с народом. «Я и девочка», «Я и белочка».

И если от сравнения Путина с фюрером я воздерживаюсь, то телевидение российское от геббельсовского ничем не отличается. Из него видно, что именно сейчас президенту что-то в голову стукнуло и он стал невероятно активен. Вот он едет куда-то и встречается с «простым народом»; вот он на каком-то предприятии смотрит на новации; вот он даёт указание, чтобы кому-то что-то подняли на 100 рублей, начиная с 2020 года. А вот он высказывает мнение, что экономика России должна резко рвануть вперёд и к 2030-му и занаять лидирующее положение в мире. При этом, никто этому странному человеку, изрыгающему прожекты, не задаёт вопросы — а где ты, мил человек, был все эти восемнадцать лет — но на то и рассчитано.

И поди отличи — это предвыборная компания, или просто в этом странном человечке вдруг проснулся президент великой страны.

Стыдоба? Несомненно.

Но Кремль живёт по своему закону, прекрасно обрисованному, если я не ошибаюсь, моим любимым карикатуристом Мериновым — на рисунке две башни Кремля соединены огромным транспарантом.

И на нём незатейливая надпись: «Да, мы о***ли! Ну, и что?!»

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»