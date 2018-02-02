Где выгоднее всего майнить биткоины 6 2.02.2018, 19:01

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Венесуэла, Украина и Беларусь – среди лидеров.

Американское издание International Business Times проанализировало 115 стран мира и составило рейтинг государств, в которых наиболее выгодно майнить биткоины. Оказалось, что в зависимости от стоимости электроэнергии в разных странах, майнинг может обходится от нескольких сотен до десятков тысяч долларов, передает 24tv.ua.

Среди европейских стран, где дешево майнить, Украина заняла первое место – в этой стране майнинг 1 биткоина стоит 1 852 доллара (51,4 тысяч гривен). Второе место заняла Беларусь где за майнинг одного биткоина надо заплатить 2 177 долларов. Дальше по списку Сербия – 3 133 долларов. Именно в этих странах очень выгодно майнить биткоины, поскольку затраты на добычу 1 единицы превышают стоимость этой единицы во много раз. Ведь стоимость одного биткоина по состоянию на утро 1 февраля составила 10 тысяч долларов.

Список стран, где на майнинге биткойнов можно заработать минимум вдвое больше

Есть еще одна категория страны, где майнинг позволит получить небольшую прибыль. Например, в Литве добыча 1 биткоина обойдется в 5 155 долларов, то есть, доход составит 4 845 долларов. А вот в Нидерландах доход от майнинга одного биткоина составит всего 551 доллар.

Где выгодно майнить биткойны

А есть страны в мире, где майнинг вообще невыгодный, поскольку затраты на электричество больше, чем курс биткоина сейчас.

В каких странах лучше не заниматься майнингом

В мировом рейтинге самой выгодной страной для добычи этой криптовалюты стала Венесуэла, где затраты на майнинг 1 единицы биткоина составляют 531 доллар. Второе место в мире – у Тринидада и Тобаго, где майнинг стоит 1 190 долларов. Третьим в мировой рейтинге стал Узбекистан – 1 788, а на четвертом месте Украина.

А вот самой дорогой для майнинга является Южная Корея, где добыча одного биткоина стоит 26 170 долларов.