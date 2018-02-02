Белорус Корзун попал в заявку киевского «Динамо» на плей-офф Лиги Европы 2.02.2018, 19:10

Никита Корзун

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» Киев - АЕК состоится 15 февраля в Афинах.

Киевское «Динамо» заявило на плей-офф Лиги Европы 29 игроков, сообщает официальный сайт УЕФА.

В списке присутствует белорусский полузащитник Никита Корзун.

Вратари: Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Артур Рудько

Защитники: Карлос Самбрано, Александар Пантич, Николай Морозюк, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Евгений Хачериди, Виталий Миколенко, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера

Полузащитники: Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Никита Корзун, Денис Гармаш, Олег Гусев, Дерлис Гонсалес, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Евгений Смирный, Роман Вантух, Богдан Леднев

Нападающие: Жуниор Мораес, Дмитрий Хлебас, Артем Беседин, Назарий Русин, Дьемерси Мбокани

Полузащитники Руслан Ротань и Беньямин Вербич не заявлены, поскольку уже задействованы в розыгрыше Лиги Европы этого сезона за «Славию» и «Копенгаген» соответственно.

Напомним, ранее хавбек не полетел на второй сбор киевлян. Кроме того, сообщалось, что игрок может перейти в «Анжи» или «Амкар».

Отметим, что «Динамо» проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против АЕК 15 февраля в Афинах.