Последнее интервью Бориса Кита: Я рад, что принес много пользы человечеству 2 2.02.2018, 19:21

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Борис Кит

Сегодня не стало великого белоруса Бориса Кита.

Борис Кит скончался в 108-летнем возрасте. Вспомним беседу, которую записала с ним по телефону на 107-летие журналистка «Народной воли» Раиса Внукова.

«Еще живу!» — раздался счастливый, радостный смех. Кит был рад, что можно поговорить, да еще и по-белорусски. Его Тамара тяжело болеет и сейчас редко приходит, а русскоязычная Ирина, волонтер, которая приходила к нему почти каждый день, после тяжелой операции находится в санатории. Борис Владимирович не может ходить, а в инвалидной коляске не очень-то подвигаешься. Поэтому он все время сидит в маленькой комнатке, в четырех стенах…

— Ну, какие у вас новости?

— Никаких. Правда, на днях Америка (Кит имеет американское гражданство) беспокоилась, жив ли еще, поскольку я получаю американскую пенсию. Так вот, надо будет теперь доказывать, что живу. (Смеется.)

Борис Кит пожаловался, что в последнее время у него плохое настроение:

«Плохое… Очень плохое… У моей подруги Тамары большие неприятности: на днях ее здоровье значительно ухудшилось… Она уже давно болеет раком, но раньше всегда часто приходила ко мне. А теперь… Теперь не выходит уже из дома. Через какой-то месяц ей будет уже 80. Да и Ирина, сестра милосердия, которая бывала у меня почти ежедневно, сейчас находится на реабилитации после перенесенной недавно операции… И от младшего сына, который там, в Америке, нет никаких известий. Что с ним? Где он? Все это не дает мне покоя. И я сейчас страшно измучен…»

— Чем вы заняты?

— Занят мыслями, — отвечает он. — Сижу вот в коляске или лежу в кровати и вспоминаю свою жизнь… Думаю о том, что сделал много хорошего и для науки, и для людей. Вспомнилось сегодня, как я был председателем первого собрания — исторического собрания в Вашингтоне, на котором состоялось примирение СССР и Америки в ракетной области. Это была первая двусторонняя встреча. 1960 год. В Америку приехала группа советских академиков и министров. Поскольку я хорошо знал русский язык и имел в то время большой опыт в ракетном деле, меня и назначили руководителем этой группы. Вспоминаю, что на этой встрече не было никакой политики — только наука. Атмосфера была очень дружественная… И я горжусь, что начал это дело, которое продолжается и по сей день. А результатом тех переговоров стал запуск в 1972 году советско-американской системы «Союз-Аполлон».

Я рад, что большую часть жизни занимался наукой, что принес много пользы человечеству… Я исследовал невероятно интересные вещи в области астронавтики. Особенно горжусь тем, что участвовал в разработке жидкого водорода, который стал основным ракетным топливом, благодаря чему стал возможным полет на Луну… В течение 25 лет я работал в области космических исследований в Америке, написал первый в истории космонавтики учебник по топливу для ракетных систем, который был положительно оценен во всем мире. И я был постоянным делегатом всех международных конгрессов по астронавтике, где выступал с докладами и сообщениями.

Про Бориса Кита два года назад написала «Frankfurter Allgemeine». На вопрос о секрете долголетия он сказал тогда: «Ничего не делаю для этого. Абсолютно. Выбираюсь гулять, если хорошая погода».

Борис Кит родился 6 апреля 1910 в Петербурге. Начальное образование получил в Новогрудской гимназии. Окончил физико-математический факультет Виленского университета. С 1933 года преподавал математику в Белорусской гимназии в Вильне, а в 1939 году стал ее директором. В 1940 г. занял должность окружного инспектора Барановичского учебного округа, организовал начальные и средние школы в Барановичском, Слонимском, Воложинском и Волковысском районах. Восстановил Белорусскую гимназию в Новогрудке.

Во времена гитлеровской оккупации являлся директором школы в Лебедеве (ныне в Молодечненском районе), гимназии в Поставах и торговой школы в Молодечно. Обучение в гимназиях спасало молодежь от вывоза в Германию. Многие ученики были благодарны ему за учительскую деятельность. Какое-то время Борис Кит находился в немецкой тюрьме, выжил.

Летом 1944 г. уехал в Германию, в 1947 году перебрался в США. Один из создателей сообщества белорусов в Саут-Ривере (Нью-Джерси, США). Борис Кит совместно с Франаком Шавровским, Лонгиной и Владимиром Брилевскими, Михаилом Сенько приглашали белорусов из Германии в Саут-Ривер, искали им жилье, работу. Таким образом появился круг белорусов, своя церковь, которые существуют и поныне.

В 1950 г. Кит переехал в Лос-Анджелес, где также был причастен к организации белорусской жизни.

С середины 1960-х участвовал в космических проектах, в результате чего оставил общественную деятельность.

Является академиком Всемирной академии астронавтики (Париж), членом Американского общества астронавтики.