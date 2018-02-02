Тиллерсон: РФ вооружает недемократические режимы 4 2.02.2018, 19:31

1,282

Рекс Тиллерсон

Фото: Getty Images

Госсекретарь США отметил, что Запад должен настороженно относиться к странам с антидемократической политикой.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Запад должен быть осторожным с такими странами, как Россия, которая не поддерживает демократические ценности и поставляет оружие и военную технику государствам в Западном полушарии, исповедующим такую же политику.

Об этом сказал во время выступления в Университете Техаса в городе Остин, передает «Укринформ».

«Нарастающее присутствие России в регионе (Западного полушария, - прим.) вызывает тревогу, поскольку РФ продолжает продавать оружие и военную технику недружественным режимам, которые не разделяют или не уважают демократических ценностей», - сказал Тиллерсон.

Он отметил, что Запад должен настороженно относиться к таким странам как РФ с их антидемократической политикой.

«Наш регион должен тщательно защищаться от отдаленных государств, которые не отражают (в своих подходах, - прим.) основных ценностей, которые разделяются странами этого региона», - подчеркнул госсекретарь США.