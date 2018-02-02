Минская коммуналка: «Сыну надоело, что соседи знают, что мы едим» 14 2.02.2018, 19:41

3,443

Семьи, которые живут в малосемейном общежитии Минска годами, рассказали о своем быте.

Дом по улице Куйбышева, который стоит напротив Комаровки, официально считается малосемейным общежитием. Но здесь нет вахтера и пропускного режима, зато есть длинные коридоры с детскими ванночками и велосипедами вдоль стен, общая кухня и туалет с душем на пять семей - все как в коммуналке, пишет kp.by.

Одежду приходится сушить на коридоре

Фото: Никита Недоверков

«Даже не хочется съезжать в собственную квартиру»

Татьяна с мужем и тремя сыновьями живет здесь уже 17 лет. Им повезло - они не ютятся впятером в одной комнате, а «роскошествуют» в двух.

- Мы в свое время были рады всему, что нам предложат. Сразу мужу от «Стройтреста», где он работает, дали одну комнату, а потом и вторую получили - родился один сын, второй, третий, - улыбается женщина.

- Получается, у нас вот такая небольшая квартирка, - с любовью обводит руками комнату Татьяна.

Дверь в комнату Татьяна (справа) не закрывает на ключ - соседка всегда может зайти в гости

Фото: Никита Недоверков

Стены комнаты украшают семейные фотографии, картины из бисера, которые делал старший сын - 17-летний Владимир. В углу стоит кроватка для самого младшего, 2-летнего Даника - малыш даже не обращает внимания на гостей и спокойно играет. 12-летний Антон делает уроки за обеденным столом на кухне.

Кухню, коридор, ванную и туалет эта семья делит еще с двумя соседками. У всех разные взгляды на жизнь, но приходится уживаться.

- Одной соседке - 65 лет, второй - под 50. Всякое было за это время. Как-то соседка поставила на кухне стул под ноги. Я была беременна, и обходить этот стул было неудобно. Получился конфликт: я ее табуретку поломала, она мою. Это самый большой конфликт за 17 лет. Хотя я человек очень конфликтный, просто до ужаса, - мило улыбается Татьяна. - Но уживаться же надо! Младшему сыну соседки как бабушки - и присмотрят, и купят что-то в магазине, если надо.

У 17-летнего Владимира даже есть своя комната, правда приходится ее делить с младшим братом

Фото: Никита Недоверков

Существенный недостаток этого жилья - тонкие стены. Все, что происходит в комнате, невольно слышат соседи.

- Если мои дети провинились - то слышит вся улица Куйбышева, - хохочет Татьяна. - Еще один минус - высокая плата. Мы сейчас платим 150 рублей - дороговато. Ну и конечно, когда трое детей - немножко не хватает места. Старшему сыну хочется свой островок иметь - нам приходится в одной комнате ютиться, а он в другой закрывается.

Чаще всего в квартире убирает и моет полы Татьяна - у нее маленькие дети. Но и другие соседи не отлынивают от своих обязанностей.

- Мы дружные, у нас здесь чисто. Вот вы моете всю плитку в туалете и на кухне? А мы моем раз в месяц.

Соседки дают Татьяне советы и по хозяйству, и по воспитанию детей. Иногда это раздражает, но она молчит.

Если одна хозяйка поставила кастрюлю на конфорку - ее никто не переставляет без разрешения

Фото: Никита Недоверков

- На кухне сложновато - каждый хочет быть хозяйкой, быстрее занять умывальник.

Этой семье повезло - вот-вот они переедут в собственную квартиру, на которую откладывали деньги много лет.

- Мы с мужем 20 лет женаты, бывало, что собирали и по 5 долларов - откладывали на квартиру. Мы никогда не планировали всю жизнь здесь жить, первая цель была - иметь собственную квартиру. А все остальное у нас уже есть. В прошлом сентябре получили ключи. Все время ждали, пока построится дом, а теперь, когда все готово, уже как-то и не хочется съезжать, - смеется Татьяна. - Как-то и жалковато. Но дети уже хотят в свое жилье - им надоело, что за ними все время наблюдают: соседи видят, что мы готовим, во сколько дети пришли из школы. Если что не так - сразу мне звонят.

«Если честно, страшно за свое будущее»

В квартире по соседству живет четыре семьи. Дверь открывает Ольга - молодая энергичная женщина. Извиняется, кивая в сторону ванной - «у нас тут ремонт», и приглашает поговорить на аккуратную кухню. Взгляд цепляется только за разноцветные шкафчики и белую стену, которую не закончили шпатлевать. На кухне - только две плиты и кухонные шкафчики: стиральные машины, столы и холодильники стоят в комнатах. Нигде не видно грязной посуды, на плитах - ни пятнышка.

- Да, у нас чисто. Убираем без графика, как кто может. У нас все молодые, одного возраста, только пенсионер один, поэтому хорошо друг друга понимаем. Живем большой семьей, не скандалим.

Ольга и Валентина надеются, что когда-нибудь у них получится купить собственное жилье

Фото: Никита Недоверков

У всех разный рабочий график, который редко совпадает, поэтому столпотворений у нас нет, - рассказывает Ольга. Она живет в одной комнате с мужем и двумя детьми - 4-летней Миланой и 13-летним Никитой.

Соседки иногда собираются на кухне по вечерам здесь: доверяют друг другу свои тайны и рассказывают о проблемах.

- Когда мужчины выходят и видят, что мы сидим - разворачиваются и возвращаются обратно в комнату: «Ладно, в следующий раз зайду».

Недавно на кухне прошел ремонт: положили новую плитку на полу и на стенах, поставили новые плиты. Пока готовить было негде, хозяйки все как одна закупились мультиварками - массивные кухонные приборов стояли на коридоре, а от них в комнаты тянулись удлинители.

- А что, детей ведь надо было как-то кормить. Суп сваришь, перельешь в кастрюльку, второе готовишь в мультиварке, - рассказывает Ольга, не отрываясь от приготовления сырников.

В душевой полным ходом идет ремонт

Фото: Никита Недоверков

Перспектив переехать в собственное жилье пока нет ни у Ольги, ни у ее соседки Валентины. Кредит взять не получается, а сумму, нужную на покупку квартиры, молодые семьи еще не накопили.

- Если честно, страшно за свое будущее. Мы здесь как на пороховой бочке - может, придут и скажут «выселяйтесь» - и не посмотрят на маленьких детей, - выходит поговорить Валентина, мама 13-летнего Дениса.

Женщина говорит, что сейчас в их квартире красота по сравнению с тем, что здесь было 10 лет назад.

- Грибок был везде. Стены были зеленого, болотного цвета, краска отваливалась. Дверей у меня не было - эти я сама себе вставила. Но я была рада этим девяти метрам (Валентина с сыном живет в комнате размером 9 м2. - Ред.), счастлива, что есть свой уголок! - улыбается женщина.

На четвертом месяце беременности Валентина попала в аварию - получила инвалидность и после этого не смогла больше работать строителем, пришлось уйти в другую сферу. Но комнату от «Стройтреста» ей все-таки выделили, за что женщина очень благодарна.

«Я бы хотела себе гардероб, кучу платьев!»

Валентина приглашает к себе. В маленьком помещении - тахта сына, диван, обеденный стол, стол, где Денис делает уроки, холодильник, стенка. Всё плотно, свободное пространство только в проходе. Когда Валентина на ночь раскладывает свой диван, места практически не остается.

- Как-то пришла к нам классный руководитель Дениса и была в шоке: у нас и отдельный обеденный стол, и рабочее место, и спальное место. Говорит: только что была в трехкомнатной квартире, так там ребенок с бабушкой спит, негде уроки делать, - улыбается Валентина.

Возле своей комнаты Татьяна оклеила зеленую стену обоями

Фото: Никита Недоверков

Ремонт в комнате женщина сделала своими руками - переделала потолок, оклеила стены, вставила новую дверь и вкрутила лампочки.

- Конечно, случается отчаяние. Сын взрослеет - ему ведь хочется и личного пространства, и друзей пригласить. Значит, я какие-то дела себе придумываю и ухожу, чтобы он побыл с друзьями. Они тоже все в шоке, говорят: «Дениска, ты как здесь живешь?» - смеется Валентина. Ей и самой хотелось бы более просторного жилья - чтобы можно было купить сервиз или хотя бы просторный шкаф, куда можно вешать верхнюю одежду.

- Хотелось бы, конечно, много чего купить. Я эту комнатку оборудовала для сына - для себя ничего нет. Я бы хотела себе гардероб, кучу платьев! - мечтательно разводит руками Валентина. - А то зимнюю куртку сворачиваешь - в пакет и на антресоль. Людям, которые живут просторнее, хорошо: пошел дождь - достал куртку. А мне надо все вывернуть из шкафа - в итоге настроения уже никакого нет, иду в том, что ближе лежит. Ну и утром, когда всем к восьми, нужно встать, тахту отодвинуть, переодеться, пока сын спит, потом его разбудить.

Валентина 14 лет живет с сыном в комнате размером 9 квадратных метров

Фото: Никита Недоверков

Денис слушает мамин монолог спокойно и внимательно, не перебивает.

- Мне все нравится, никаких минусов я не вижу. Хоть и одна комнатка, но все равно, мне кажется, здесь даже лучше, чем в квартире. Главное, что все под рукой - не надо бегать из комнаты в комнату: там чайник, а тут вода, - абсолютно искренне говорит Денис. - Тут соседи добрые. И друзья у меня здесь. Школа в пяти минутах ходьбы. Но я не к звонку встаю - люблю походить, на птичек посмотреть.

Валентина говорит, что с соседями они почти как родственники, а дети дружат и ладят между собой. В приоткрытую дверь комнаты как раз заглядывает Милана - дочь Ольги. Девочка заходит, усаживается на диван, угощается печеньем.

- К шуму от детей привыкаешь,- говорит Валентина. - До этого многодетная семья здесь получила квартиру, у них было трое детей. И когда я приходила из садика, где всегда шумно, просила их ровно полчаса тишины - они терпели.

При любой возможности Валентина с сыном старается выходить куда-нибудь гулять, чтобы не сидеть в маленькой комнатушке.

- В декрете я, помню, с ума здесь сходила. Ребенка в коляску - и уходила. Часами гуляла и не хотела возвращаться.

Несмотря на небольшие доходы, часть денег Валентина периодически выделяет на ремонт.

- Стенку на коридоре я зашпатлевала на Денискин день рождения. Нам поменяли розетки, а дырки оставили. Я просто с утра встала и поняла, что мне все это надоело. Зашпатлевала, обои поклеила возле своей комнаты. Обои наши, белорусские, самые дешевые. И настроение сразу поднялось! Соседкам предложила и дальше по коридору ими же оклеить. Но у всех разные вкусы, они посчитали, что как-то темно будет с коричневыми стенами. Часто делают какой-то ремонт, когда выселяются. Кто обои поклеил на память, кто плитку положил.

Валентине очень не хватает балкона, где можно было бы сушить белье - сейчас одежду приходится сушить в коридоре.

- Когда было больше семей, мы сушили белье на кухне, над плитой. Однажды у меня из одежды выпал жетончик и упал соседке в суп!

Женщина работает в детском саду и зарабатывает, по ее словам, около 300 рублей.

- 90 рублей плачу за комнату, 50 рублей стоят обеды сына в школе. И устроиться в другое место не могу, потому что инвалидность получила. Поэтому другого варианта жилья у меня пока нет. Стою на очереди, но на это надежды нет. Несколько лет назад я проверяла - была 2004-я в очереди.

«У молодых семей сейчас только одна проблема - построить собственное жилье»

Комната Ольга и Виталия в сравнении с предыдущей кажется настоящими хоромами - целых 17 квадратов! На полу - аккуратный линолеум, похожий на ламинат, двухъярусная кровать для детей и диван, где спят родители, большой шкаф-купе. За столом у окна играет в компьютерную игру Никита, а 4-летняя Милана с любопытством посматривает на гостей.

- Мы здесь уже 4 года живем - я приехала сюда, еще будучи беременной Миланой, - вспоминает Ольга. - Сделали ремонт, чтобы все было аккуратно. У меня муж строитель, так что с этим проблем не было.

В одой комнате - и спальня, и столовая, и гостиная

Фото: Никита Недоверков

- Ой, у меня же сырники! - вскрикивает Ольга и убегает на кухню. Женщина работает поваром в детском саду. Смена начинается в шесть - в пять утра нужно встать. И детям, и взрослым приходится подстраиваться, чтобы не мешать друг другу. Поэтому вся семья ложится спать одновременно - в 10 вечера.

Ольга и Виталий мечтают переехать в свой дом или квартиру где-нибудь недалеко от Минска, но пока это только планы.

- Сейчас, мне кажется, у молодых семей только одна проблема - с жильем, - растерянно говорит Виталий. - Мне кажется, если бы мы жили в другой стране, у меня бы уже было два дома. Я бригадиром работаю 15 лет и живу при этом с двумя детьми в одной комнате. Летом, может, начнем строиться потихоньку, и все у нас будет хорошо, - убедительно говорит мужчина. Ольга в ответ только улыбается уверенности мужа. - Мы Минск даже не рассматриваем - хотя бы за километров 6 - 7 от города.

Собеседники говорят, что для молодых семья первая проблема - собственное жилье

Фото: Никита Недоверков

Дети тревоги родителей не разделяют - коммуналка давно стала для них родным домом, где они нашли лучших друзей.