Названы самые веселые и дружелюбные города мира 6 2.02.2018, 19:58

1,967

В рейтинг вошли 15 городов.

Портал Time Out опубликовал исследование City Life Index, в рамках которого были опрошены 15 тыс. человек, проживающих в 32 городах по всему миру. По результатам опроса был составлен рейтинг самых веселых и дружелюбных городов мира, передает vestifinance.ru.

Исследование проводилось аналитиками Tapestry Research, которые задавали вопросы жителям города по целому ряду аспектов. Города получили оценки в таких категориях, как еда, напитки, культура, дружелюбие, доступность, счастье и пригодность для жизни, - сообщают Вести.Экономика.

Ниже представляем 15 самых веселых и дружелюбных городов мира.

1. Мехико, Мексика

2. Париж, Франция

3.Остин, США

4. Тель-Авив, Израиль

5. Эдинбург, Великобритания

6. Барселона, Испания

7. Филадельфия, США

8. Лиссабон, Португалия

9. Манчестер, Великобритания

10. Mадрид, Испания

11. Лондон, Великобритания

12. Мельбурн, Австралия

13. Нью-Йорк, США

14.Порту, Португалия

15. Чикаго, США