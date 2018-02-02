Названы самые веселые и дружелюбные города мира

Названы самые веселые и дружелюбные города мира6
- 2.02.2018, 19:58
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В рейтинг вошли 15 городов.
Портал Time Out опубликовал исследование City Life Index, в рамках которого были опрошены 15 тыс. человек, проживающих в 32 городах по всему миру. По результатам опроса был составлен рейтинг самых веселых и дружелюбных городов мира, передает vestifinance.ru.
Исследование проводилось аналитиками Tapestry Research, которые задавали вопросы жителям города по целому ряду аспектов. Города получили оценки в таких категориях, как еда, напитки, культура, дружелюбие, доступность, счастье и пригодность для жизни, - сообщают Вести.Экономика.
Ниже представляем 15 самых веселых и дружелюбных городов мира.
1. Мехико, Мексика
2. Париж, Франция
3.Остин, США
4. Тель-Авив, Израиль
5. Эдинбург, Великобритания
6. Барселона, Испания
7. Филадельфия, США
8. Лиссабон, Португалия
9. Манчестер, Великобритания
10. Mадрид, Испания
11. Лондон, Великобритания
12. Мельбурн, Австралия
13. Нью-Йорк, США
14.Порту, Португалия
15. Чикаго, США