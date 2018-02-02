Минфин США предупредил о последствиях от санкций против госдолга РФ 4 2.02.2018, 20:01

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Расширение санкций окажет сильное давление на экономический рост в России.

Министерство финансов США предупредило, что расширение санкций против российского суверенного долга может дестабилизировать глобальные финансовые рынки, передает kasparov.ru со ссылкой на Bloomberg.

Уточняется, что администрация президента США Дональда Трампа опасается введения подобного рода санкций.

В докладе министерства говорится, что расширение санкций окажет сильное давление на экономический рост в России, усилит нагрузку на банковский сектор и приведет к ответным российским мерам, направленных против интересов США.

В министерстве подчеркнули, что последствия таких ограничений нанесут ущерб не только российским инвесторам, но американским тоже.

Ранее стало известно, что временная комиссия Совета Федерации по предотвращению вмешательства во внутренние дела России готовит законопроект, который закрепит понятие «вмешательство в суверенитет страны».