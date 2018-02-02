Рада БНК обратилась к руководителям и работникам предприятий 7 2.02.2018, 20:04

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Белорусский Национальный Конгресс призывает к коренным реформам системы управления.

Рада Белорусского Конгресса сегодня обратилась к руководителям и работникам предприятий.

Приводим текст обращения полностью:

- Для оживления экономики и роста доходов населения мы считаем необходимыми следующие оперативные меры:

1. Отменить трудовые контракты, а также ограничения по выплатам заработной платы на предприятиях реального сектора экономики при условии наличия у предприятия прибыли.

2. Запретить уголовное преследование руководителей предприятий и их заместителей за принятие решений, которые не дали положительных результатов.

3. Запретить проверку хозяйственной деятельности предприятий-плательщиков налога на прибыль чаще, чем один раз в 5 лет.

4. Ввести запрет на штрафы за выявленные во время первой проверки нарушения хозяйственной деятельности. Штрафные санкции вводить только в случае, если выявленные недостатки не будут устранены в указанные сроки.

5. Установить цены на импортируемые энергоносители для промышленных предприятий и физических лиц согласно формуле: закупочная цена + цена транспортировки + 20% (затраты на обслуживание и модернизацию энергомагистралей, акцизы). Отказаться от привязки стоимости энергоносителей внутри страны к иностранным валютам.

6. Ввести систему возврата НДС на экспортируемую продукцию в течение 3 банковских дней после получения оплаты за нее. Отменить все справки и процедуры, которые мешают развитию экспорта.

7. Отменить процедуру сертификации производимой в РБ продукции, а также импортируемой продукции, на которые имеются сертификаты международного образца. Осуществлять бесплатную сертификацию продукции, идущей на экспорт.

8. Размещать в обязательном порядке на торговой площадке icetradeby информацию о заказчиках и их потребностях в товарах (работах, услугах), если они производят закупку за счет средств бюджета или имеют государственную долю собственности.

9. Отменить начисление пени за неоплату промышленными предприятиями электроэнергии, потребленной ими в течение месяца, если они внесли предоплату за нее. Выделить предприятия-производители продукции в отдельную тарифную группу.

10. Отказаться от прекращения подачи электроэнергии работающим промышленным предприятиям в связи с нарушением ими сроков оплаты за нее, так как это приведет к остановке производства и невозможности погашения задолженности.

11. С целью развития деловой активности населения отменить уголовную статью «незаконная предпринимательская деятельность».

12. Субсидиарную ответственность руководителей и учредителей коммерческих организаций вводить лишь при наличии у них установленного судом умысла на причинение ущерба. Срок исковой давности по таким делам установить в 3 года. Общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью должны нести ответственность в пределах их уставного фонда и имущества, принадлежащего обществу на праве собственности.

13. Вносить изменения в законодательство по осуществлению экономической деятельности и налогообложению не чаще, чем через год.

14. Консультирование по вопросам налогообложения возложить на налоговые органы. Консультации оказывать бесплатно и в письменном виде. В случае, если при исполнении рекомендаций налогового органа будет установлено нарушение налогового законодательства, субъект хозяйствования освобождается от ответственности.

15. Предоставлять налоговые льготы, в т.ч. отсрочки, рассрочки уплаты налогов и сборов только для предприятий - производителей стратегически важных для Республики Беларусь товарных групп продукции, товаров импортозамещения.

16. Отказаться от введения повышающих коэффициентов к ставкам налога (арендной платы) на землю и неэффективно используемую недвижимость. Повышающие коэффициенты вводить лишь в случае повышенного спроса на земельный участок.

17. Запретить налоговым органам своими решениями (т.е. без суда) ограничивать расходные операции по расчетным счетам.

Рада БНК считает, что после осуществления этих оперативных мер государство должно приступить к программе структурных реформ. Начальными мерами должна быть коренная реформа системы управления государственной собственностью и обеспечение независимости судов по экономическим делам.