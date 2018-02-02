Цена на нефть марки Brent опустилась до $68,10 2 2.02.2018, 20:23

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Цена на нефть упала из-за новостей ОПЕК.

Сегодня цена нефти марки Brent днем опустилась ниже отметки в 69 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 20:18 по минскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 68,10 доллара за баррель. Это на -2,41% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Накануне министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи сообщал, что мировые запасы нефти на данный момент более чем на 118 миллионов баррелей превышают средние пятигодичные значения.

«У нас все еще есть более 118 миллионов баррелей избытка над средними пятигодичными значениями. Нам нужно продолжать работу», - сообщал он в рамках вступительного слова на заседании мониторингового комитета ОПЕК +.

Снижение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему значению за последние 5 лет является основной целью соглашения ОПЕК + по сокращению добычи нефти.