В Вильнюсе открылся новый рынок 2 2.02.2018, 20:37

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Его отличие – западная концепция, напоминающая рынки Италии, Испании и Франции.

2 февраля, утром, в Вильнюсе открылся новый рынок Benedikto turgus. Он находится на столичной ул. Укмергес, где раньше располагался сгоревший фермерский рынок, передает delfi.lt.

Директор Benedikto turgus Йолита Крицке сказала, что этот рынок отличается от тех рынков, к которым привыкли жители Литвы. Его отличие – западная концепция, напоминающая рынки Италии, Испании и Франции.

По ее словам, в Литве для людей рынок - место, где можно купить товары подешевле, а в других странах рынки включают даже в список достопримечательностей как часть культурного наследия.

На новом рынке 60 торговых мест. Там будут продавать как литовскую, так и привозную продукцию. Под одной крышей будут продавать и мясные изделия, и овощи, и фрукты, молочные товары, рыбу и т.д.

Торговое пространство разделено на несколько зон, они отличаются своим цветом, например, рыбу продают в синей зоне, овощи в зеленой, а мясо - в красной.

Площадь нового рынка 1200 кв. м. Рядом стоянка на 100 автомобилей. Рынок будет работать каждый день с 9 до 21 ч.

В отдельной зоне, где днем будут располагаться торговцы на мобильных прилавках, вечером будут проводить различные мероприятия - концерты, дегустации, курсы и т.д.