Каждый день в СИЗО может стать для украинца Павла Гриба последним 10 2.02.2018, 20:45

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Павел Гриб

Здоровье Павла Гриба, похищенного ФСБ РФ в Беларуси - значительно ухудшилось.

Здоровье Павла Гриба - украинского юноши, который был похищен российскими спецслужбами в Беларуси и помещен под стражу в Краснодаре - резко ухудшилось. Как сообщает адвокат и родственники молодого человека, существует настоящая опасность для его жизни. Никакой медицинской помощи молодому человеку не оказывают, а российский суд не соглашается изменить меру пресечения. О том, что сейчас происходит с Павлом , выяснило «Польскае радыё».

«Жизнь Павла в опасности, каждый день в СИЗО может стать для него последним». Об этом сообщила Ольга Гриб, сестра 19-летнего украинца, которого российские спецслужбы похитили в Гомеле, вывезли на территорию России и поместили под стражу по обвинению в «подготовке теракта».

Молодой человек, который имеет хроническое заболевание печени, находится в СИЗО российского Краснодара уже пять месяцев. Ухудшение состояния здоровья Павла Гриба подтверждает его адвокат Марина Дубровина.

- В настоящее время Павел не принимает никаких лекарств, и поэтому ему периодически становится очень-очень плохо, а потом ситуация выравнивается. Я настаивала на том, чтобы ему изменили меру содержания, так как в условиях следственного изолятора никакого способа получить медикаменты у Павла нет.

По данным, которые получила семья Павла Гриба, парень выглядит подавленным, постоянно жалуется на боли в животе. Существует опасность, что у него откроется внутреннее кровотечение.

К молодому человеку не допустили украинских врачей, а российская медицинская комиссия утверждает, что парень здоров. За пять месяцев Павлу Грибу ни разу не позволили увидеться с родными. Как говорит сестра арестованного Ольга Гриб, взамен за встречу следователь потребовал от матери Павла Гриба дать показания.

- Незаконным образом, без присутствия адвоката, следователь пытался получить от нее сведения. Мать отказалась идти с ним на сотрудничество, давать какие-либо показания. Тогда следователь заявил, что встречи с Павлом не будет до того момента, пока она не даст показания, - говорит Ольга Гриб.

Запрет встречаться с близкими фактически является одной из форм психологического давления, которые оказывают на Павла - считает адвокат Марина Дубровина.

- Встречи находятся в руках следователя. Если он сочтет нужным - он даст разрешение на встречу, если не сочтет - нет даст. По большому счету, это тоже способ давления.

Суд в Краснодаре продлил срок содержания Павла под стражей до 4 марта. Судьи отклонили уже вторую по счету апелляцию на изменение меры пресечения, поданную адвокатом Павла Гриба.

Молодой человек был похищен российскими спецслужбами в Гомеле 24 августа. В Беларусь он приехал по просьбе девушки - российской школьницы Татьяны, с которой он переписывался в социальных сетях. ФСБ России завело против парня уголовное дело по статье «Террористический акт». По заявлениям следствия, Павел с девушкой планировал «совершить взрыв на выпускной линейке в одной из школ Сочи». Близкие называют обвинение абсурдным, поскольку в переписке парня нет никаких упоминаний о теракте.

Белорусские правоохранители так и не объяснили семье Павла Гриба, каким образом российские спецслужбы смогли похитить украинского гражданина на белорусской территории.

- Следствие по факту похищения Павла было прекращено. Не похоже на то, что белорусскую сторону действительно волнует тот факт, что на ее территории исчезают граждане других стран, - говорит Ольга Гриб.

Русская девушка Татьяна, ради встречи с которым Павел Гриб поехал в Беларусь, в последние месяцы на контакт с его семьей не выходила. Родные не исключают, что российские следователи также используют чувства Павла для оказания давления на парня. Ранее в сети появлялись письма, которые Павел Гриб писал к девушке.

Психологическое состояние молодого человека его адвокат оценивает как подавленное. «Когда мы виделись в последний раз, Павел сказал: «Пусть мама не приезжает». Он остерегается за безопасность своих близких», - отметила Марина Дубровина.