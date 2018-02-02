Природное освещение: ученые научили растения излучать свет 2.02.2018, 21:03

Ученые из Массачусетского технологического института сделали из растения источник света.

Они внедрили в листья жерухи обыкновенной (Nasturtium officinale) наночастицы, которые позволяют растению в течение четырех часов светиться тусклым, но заметным светом, пишет «Дождь» со ссылкой на научно-популярный проект «Элементы».

Профессора Массачусетского технологического института долгое время занимаются нанобионическим изменением растений. Они внедряют в их клетки разные типы наночастиц, пытаясь таким образом придать растениям новые свойства. Одна из целей — создать растения, которые можно будет использовать как источник света. Ученые отметили, что если растения возьмут на себя хотя бы часть уличного и комнатного освещения, это позволит существенно сэкономить электричество. Сейчас на это уходит около 20% всей вырабатываемой электроэнергии.

Для создания светящихся растений ученые используют генетическую модификацию: например, растениям «прививали» ген светлячка, который отвечает за выработку насекомыми светящихся белковых молекул. Этот и другие эксперименты позволили создать растения, которые способны светиться, однако их свечение не было интенсивным.

В результате первых экспериментов ученые получили растения, которые могли светиться около 45 минут. Затем работу продолжили, время свечения удалось увеличить до 3,5 часов.

Исследователи также представили возможность «выключить» излучаемый растениями свет — добавить в воду, в которой стоит росток, катализирующий реакцию окислительный фермент люциферазы. В перспективе это также поможет создать организмы, которые смогут самостоятельно прекращать светиться, реагируя на изменения в окружающей среде — например, при наступлении светлого времени суток.

Ученые считают, что дальнейшая работа над нанобионическими растениями позволит увеличить и время свечения растения, и интенсивность излучаемого света.