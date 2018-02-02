Как живет самый безработный район Беларуси 6 2.02.2018, 21:15

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Зарплата таксиста - 400 рублей, официанта - 300.

«Кто хочет работать, тот найдет работу всегда и везде», — рассуждает молодой таксист Максим в центре Волковыска. Небольшой город с утра немноголюдный и тихий. Парень говорит, что таким, как он, молодым людям в Волковыске работу найти можно. Если поискать. Таксисты получают примерно 400−500 рублей в месяц, что для районного центра неплохо. Максим очень удивляется, что Волковысский район возглавил рейтинг самых безработных районов Беларуси. Здесь на начало этого года официально нетрудоустроенными были 0,9% экономически активного населения, или 298 человек. Волковысский оказался среди пяти районов, в которых за прошлый год выросла безработица, пишет tut.by.

«Едут работать в Красносельский, в Польшу и Россию»

В Волковыске живут около 50 тысяч человек. В городе работают несколько крупных предприятий. Например, «Беллакт», Волковысский машиностроительный завод, Волковысский мясокомбинат, Волковысский хлебозавод. Рядом с городом — «Красносельскстройматериалы», который сегодня является крупнейшим производителем строительных материалов в Беларуси.

— Где работать у нас? В Красносельский ездят, в Польшу гоняют — бензин сливают, на заводах, на железную дорогу, может быть, можно устроиться, — рассуждает 45-летний Владимир.

Сам мужчина ездит вместе с другом на заработки в Россию. Работают вахтовым методом на стройках. Три месяца в Москве, два-три — дома. Зарплата, говорит, намного лучше, чем в родном городе.

— Бывает, и тысячу долларов за месяц привезу, но там надо впахивать. И обманывают иногда. Когда в Волковыске живу, шабашу неофициально — кому кран починить, кому полки прибить. А потом уезжаю снова в Москву, — рассказывает Владимир.

Устраиваться куда-то на местные предприятия мужчина не хочет. Говорит, что зарплата в 400−600 рублей его не устраивает. Да и сомневается, что можно очень быстро найти подходящую вакансию.

— Ай, мілачка, што табе сказаць? — миловидная женщина-дворник говорит, что, по ее мнению, работы в районе мало. А с такими, как она, пенсионерами, заключать трудовые договоры не спешат. Рассказывает, что до выхода на пенсию зарабатывала примерно 300 рублей. Сколько получать будет сейчас — еще не знает. С момента ее выхода на пенсию не прошло еще и месяца.

— Але ж прыбіраю і свой участак, і суседні. Мая каляжанка — з вуліцы насупраць. Мяце там — дык зарабляе трохі больш за мяне. Але кажа, што з ёй не хочуць кантракт падпісваць — апцімізіруюць нас. А хто вуліцы прыбіраць будзе?

Рассказывает женщина и про то, что во время летнего сезона многие ездят на работы в местные СПК «на жніво, траву і яблыкі». Работают несколько теплых месяцев, а потом на заработанное живут остальное время в году. Зарплата получается хоть и небольшая, но график позволяет заниматься своим подсобным хозяйством или устраиваться на какую-нибудь временную работу. Но такая сельскохозяйственная деятельность — тяжелый физический труд.

— Але зараз ужо здароўе не тое. Раней дык рукі рвала на палях гэтых, а зараз на пенсію жыву. Ці хапае? Калі добра паесці, унукам даць, дык на тыдзень які і хопіць, — смеется женщина.

Шеф-повару — 370 рублей, водителю — 450 рублей

В местном районном управлении по труду, занятости и социальной защите удивлены тем, что Волковысский район стал самым «безработным» по республике, и говорят о том, что «есть еще такой фактор, как напряженность на рынке труда, а ее в регионе нет».

— Ситуация на рынке труда Волковысского района в течение 2017 года не выходила за рамки прогнозных показателей. Сейчас на 298 безработных у нас 445 вакансий. То есть трудоустроить при желании можем всех. Другое дело, есть ли это самое желание у людей, — говорит начальник управления по труду, занятости и социальной защите Волковысского райисполкома Татьяна Янковская.

По словам специалиста, на рынке труда Волковысского района наблюдается дисбаланс между спросом и предложением.

— Наниматель ищет образованных, высококвалифицированных работников, без вредных привычек, а на учете в отделе занятости в основном состоят люди, у которых нет ни образования, ни специальности. Либо они утратили навыки по имеющимся профессиям, у них отсутствует мотивация к труду. Их трудоустройство, конечно, возможно на неквалифицированные рабочие места, в то время как в районе наиболее востребованы высококвалифицированные специалисты в сельском хозяйстве, культуре, образовании, рабочие (продавцы) в торговле.

В районе нужны повара, слесари, трактористы и операторы машинного доения. Например, Волковысское КУП «Школьное питание» ищет в Красносельский шеф-повара. Зарплату обещают в 370 рублей.

Можно попробовать устроиться на одно из крупных предприятий города — Волковысский мясокомбинат. Сюда требуются кладовщик, слесарь-ремонтник, обвальщик (зарплата — 660 рублей) и жиловщик мяса (570 рублей), водитель и формовщик колбасных изделий (450 рублей).

— В 2017 году мы наблюдали такую картину: более 30% людей от всех безработных у нас были зарегистрированы три и более раза в течение года. Мы трудоустраивали людей, они два-три месяца поработают, а потом увольняются и снова регистрируются в качестве безработного, — говорит Татьяна Янковская. — Всего за 2017 год мы помогли в трудоустройстве 2132 гражданам, в том числе 1443 безработным. На дополнительно введенные рабочие места были приняты 218 человек, из них 118 — на вновь созданных в 2017 году предприятиях.

Специалисты центра занятости убеждены, что «возможность найти работу у жителей Волковыска и района есть». Одна из возможностей — участвовать в сезонных работах в сельском хозяйстве. Например, коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Племзавод „Россь“ принимает на работу в сезон около 100 человек.

Еще одна возможность — получить субсидию на собственное дело. В 2017 году их получили 19 человек. К примеру, один из безработных на эти деньги открыл в городе парикмахерскую и „сейчас обеспечивает работой не только себя, но и других“.

Официально безработные, рассказывают в центре занятости, могут переехать в другую местность. Желающим, как правило, предоставляют жилье и выделяют материальную поддержку на первое время.

— Повысить конкурентоспособность на рынке труда безработным помогает переобучение. В 2017 году мы обучали безработных граждан по профессиям, востребованным на рынке труда: повар, электрогазосварщик, продавец, контролер-кассир, столяр. Но здесь наблюдается низкая активность безработных граждан, — говорит Татьяна Янковская. — Кстати, за январь 2018 года к нам обратились 199 человек, а трудоустроены в этом месяце были 188 безработных.

Социально-демографический портрет безработного Волковысского района — это мужчина в возрасте 39,2 года, имеющий среднее образование, длительно неработающий, с продолжительностью безработицы более двух месяцев. На одного безработного в районе приходится в среднем 1,7 вакансии.

В Волковыске каждый четверг проводят специализированные ярмарки вакансий. Сначала такие мероприятия вызвали ажиотаж, приходило и по 100 человек. Больше всего желающих трудоустроиться в прошлом году было в марте-мае, потом с началом сезонных работ их количество уменьшилось. Но, тем не менее, каждый четверг в местный отдел занятости все равно приходят люди. В среднем около 20 человек, которые „ищут или хотят поменять работу“.

Одним из крупных предприятий, которое работает в Волковыске, является ОАО „Беллакт“. Здесь трудятся около 1,5 тысячи человек. В прошлом году на предприятии создали 28 новых рабочих мест: на работу приняли строителей, водителей и наладчиков оборудования.

Среднемесячная зарплата по предприятию за прошедший год — это 880 рублей.

— Если говорить о задании президента, то мы его выполнили, и средняя зарплата за декабрь по предприятию составила 1324 рубля. Этот уровень заработной платы мы обеспечили за счет увеличения объемов продаж продукции на внутренний рынок и за пределы Республики Беларусь. Что касается рабочих мест, то создание новых — это не реализация долгосрочного проекта, а создавались они по потребности. Мы видим, что наше производство расширяется, а значит, нам нужны новые квалифицированные работники. 28 мест — это хорошая цифра как для города, так и для предприятия, — говорит начальник отдела организации труда и заработной платы Ирина Рогацевич.

В Волковысском ОАО «Беллакт» периодически появляются вакансии. Чтобы их закрыть, у кадровой службы предприятия есть большая база данных соискателей.

Официанту — 300 рублей и чаевые, продавцу у ИП — 290 рублей

За последнее время, как говорят местные жители, в Волковыске открылось несколько новых торговых центров, где торгуют предприниматели. Заходим в один из них. Покупателей мало, но продавцы уверяют, что торговля идет неплохо, на жизнь заработанных денег хватает, а свободных площадей в торговых центрах может и не быть — все занято. В городе и правда много маленьких частных магазинов, есть два рынка, несколько баров и кафе. Но продавцы на точки по продаже одежды или галантереи не требуются. Предприниматели говорят, что предпочитают справляться сами.

— А если бы нужен был продавец, сколько бы ему платили?

— Наверное, рублей 250−290. Не больше, — говорит одна из предпринимательниц, — столько продавцы в магазинах получают. Кассиры, наверное, больше. Может быть, официанты чуть больше получают. Сходите в местные кафе, там иногда бывают вакансии.

Заходим в пиццерию недалеко от центральной площади. В заведение общепита как раз требуется официант. Бармен Татьяна о зарплате будущего работника говорить не хочет, но рассказывает, что официанты в Волковыске могут получать примерно 300 рублей. Еще немного могут добрать на чаевых.