В США фермеры взламывают тракторы с помощью написанных в Украине программ 4 2.02.2018, 21:23

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Украинские и польские умельцы продают все, что нужно для того, чтобы получить право самостоятельно обслуживать технику.

Чтобы обойти ограничения, наложенные крупнейшим американским производителем сельхозтехники John Deere, американские фермеры вынуждены прибегать к использованию нелегальных прошивок и специального оборудования, разрабатываемых в Восточной Европе. Польские и украинские умельцы продают сначала доступ на закрытые форумы, а затем — все, что нужно для того, чтобы получить право самостоятельно обслуживать купленную технику.

Об этом пишет издание Motherboard, журналист которого как купил (всего 25 долларов!) доступ на один из таких форумов, так и поговорил с фермерами, которые прибегают к взлому собственной сельскохозяйственной техники. И речь идет не только о таких улучшениях, как возможность снять ограничение скорости и/или мощности, но и о том, чтобы просто самостоятельно обслуживать технику John Deere, передает delfi.lv.

Кастомные прошивки для тракторов — не новость. Однако с осени прошлого года все большее количество американских фермеров начинает прибегать к ним не потому, что их не устраивают настройки по умолчанию, а из страха перед тем, что в разгар полевых работ они могут оказаться без своих рабочих лошадок. И без возможности починить их своими руками или с помощью ближайшего механика.

С осени 2017 года производитель сельхозтехники John Deere выкатил новую линейку машин, вместе с которыми идет контракт, который фактически запрещает фермерам самим обслуживать технику и производить даже мелкий ремонт. Это контракт «прошит» и в управляющей тракторами электронике — без специального оборудования, которое пока есть в распоряжении только дилеров, к технике John Deere лучше не приближаться.

Это типичная история для рынка новых легковых автомобилей, но есть одна особенность — как правило, дилеры или авторизованные сервис-центры легковушек находятся близко к потребителю. В случае с тракторной техникой это не так — John Deere хоть и имеет в США очень разветвленную сеть мастерских, однако очень многие из клиентов компании все равно располагаются на расстоянии десятков и даже сотен километров от них. При этом рядом с ними могут быть обычные сервисы, в которых может быть и рады были бы устранить мелкую поломку, однако без дилерского оборудования John Deere делать это они не могут.

Почувствовав спрос, умельцы из Восточной Европы, в первую очередь Польши и Украины, обеспечили и предложение. На закрытых форумах они предлагают купить все — от специальных кабелей, с помощью которых можно подключиться к компьютерам в тракторах John Deere, до не менее специальных программ, убирающих любые ограничения, "зашитые" производителем. Кабели уходят по 80 долларов за штуку, программы — дешевле.

John Deere предупреждает, что вмешательство в работу электроники может привезти к поломкам и утверждает, что на самом деле не запрещает фермерам ремонтировать купленные ими тракторы самостоятельно. Дескать, нужно лишь специальное оборудование. Фермеры же в ответ указывают на то, что это «специальное оборудование» легально достать практически невозможно. Кроме того, контракт, который John Deere заключает с покупателями, на самом деле запрещает любой неавторизованный дилером доступ к электронике, так что все, что компания говорит публично — чушь и лапша на уши.

А еще фермеры опасаются, что производитель может исчезнуть или же его купит другая компания. Или он может просто перестать захотеть обслуживать технику старше, например, 20 лет. Такая перспектива не устраивает людей, для которых сельхозтехника — не блажь, а средство производства: «Мы что, должны будем просто выкинуть на помойку свои тракторы, что ли?».