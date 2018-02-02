Фотофакт: В Минске нашли стокилограммовую бомбу 7 2.02.2018, 21:50

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Во время работы экскаватор сломал ковшом хвостовую часть боеприпаса.

Стокилограммовую бомбу нашли 2 февраля на стройке в Минске. Подробности происшествия БелТА рассказал представитель пресс-службы внутренних войск Павел Зеленевич.

В 14.55 в дежурную часть войсковой части 5448 обратились представители Министерства по чрезвычайным ситуациям. Они рассказали, что на строительной площадке по улице Вербной в Минске обнаружен предмет, похожий на снаряд. Во время работы экскаватор сломал ковшом хвостовую часть боеприпаса. К счастью, взрыва не произошло. Строителей срочно эвакуировали с площадки.

Саперно-пиротехническая группа войсковой части 5448 установила, что экскаватор выкопал советскую авиабомбу ФАБ-100 весом в 100 кг. Опасную находку вывезли на полигон и уничтожили.