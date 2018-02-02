Ученые: Танцы делают человека умнее 2.02.2018, 21:55

Регулярные занятия танцами помогут развивать более успешную карьеру.

После одного занятия сальсой уровень понимания новой информации повышается на 8%, сфокусированность вырастает на 13%, а способность сохранять воспоминания увеличивается на целых 18%, передает medikforum.ru.

Ученые из Университета Ковентри ранее не наблюдали такого выдающиеся эффекта при воздействии на мозг не от одной разновидности фитнеса. По их мнению, именно сальса является наиболее полезным видом танца.

Это самый популярный танец на Кубе, а обучающиеся ему люди должны постоянно разучивать и запоминать новые движения под разные музыкальные фрагменты, соблюдая чувство ритма. При занятиях сальсой нельзя терять концентрацию ни на секунду.

Многие из нас сегодня называют суматошный образ жизни и высокую занятость в качестве причин не уделять внимание фитнесу. Но авторы нынешнего исследования подчеркивают, что танцы положительно влияют на мозг и делают его более сфокусированным, а это прямо отражается на производительности труда.

Другими словами, регулярные занятия танцами помогут развивать более успешную карьеру. Танцы затрагивают значительный объём когнитивных манипуляций, это нагрузка не только для многих мышц тела, но и для интеллекта. Сложно отыскать другую разновидность фитнеса, которая бы одинаково тренировала тело и мозг.

Такие выводы исследователи сделали после того, как привлекли группу добровольцев, занимавшихся разными видами танцев. Все они проходили через тесты на интеллект, оценивающие их способность принимать решения, фокусироваться на тех или иных задачах, не отвлекаясь на посторонние раздражители, использовать рабочую память, а также возможность определять скорость движущихся объектов.

Через эти тесты они проходили после занятий танцами продолжительностью в полчаса, и по мере их обучение движения в танцах становились более быстрыми и сложными.