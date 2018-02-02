Stratfor: Америка не дает России расслабиться 1 2.02.2018, 22:02

1,292

Частная разведка США - о публикации «кремлевского доклада».

В США опубликовали так называемый "кремлевский список", который включил многих из самых влиятельных и богатых людей России. Этот список – лишь часть серии аналитических отчетов о возможных санкциях против Москвы, которые Министерство финансов США должно подготовить по требованию Конгресса.

О том, чего ждет после публикации громкого документа Кремль, говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении "Апострофа".

На первый взгляд список, похоже, представляет собой дословную перепечатку списка российских миллиардеров по версии Forbes с добавлением некоторых высших должностных лиц. В американском Минфине даже признали, что имена были позаимствованы из списка Forbes.

Президент России Владимир Путин назвал публикацию этого списка "недружественным актом", пошутив, что был обижен, что его самого не включили. Кроме того, он заявил, что Москва пока воздержится от ответа, что демонстрирует желание не обострять ситуацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который был назван в списке, сказал, что Кремль внимательно изучит доклад.

Рассекреченные части списка не содержат информации, обнародования которой опасались в Кремле: чистая прибыль, активы за рубежом и деловые связи российских олигархов. В течение нескольких месяцев кремлевские элиты готовились к санкциям путем перевода средств, принятия законов, которые бы их защитили, и лоббирования своих интересов в Вашингтоне. Власти России дошли до того, что подготовили меры по противодействию санкциям, ожидая, что США их расширят.

Но еще до того, как список был опубликован, Белый дом уведомил Конгресс на секретном брифинге о том, что он не будет расширять санкции. По словам представителя Госдепа Хизер Нойерт, Белый дом решил, что мер, принятых прошлым летом, достаточно. Если будут введены новые санкции, сказали в Госдепе, они будут сосредоточены на нероссийских субъектах, заключающих крупные сделки с РФ в оборонном секторе.

Кремль, похоже, был озадачен такой сдержанностью, равно как и несогласованностью в действиях руководства США, и теперь ждет, какие шаги предпримет Конгресс. Отметим, что доклады Минфина были призваны очертить вероятные новые санкции, но никогда не должны были автоматически вводить их в действие. И хотя детали не были оглашены, Минфин США (вопреки заявлению Белого дома) сказал, что может использовать список для введения санкций в будущем. Тем не менее расхождения между Белым домом и Конгрессом насчет того, как использовать эти отчеты, усложняют построение четкой политики США в отношении России, а также затрудняют разработку ответа Москвы.

Однако варианты, представленные в отчете, не единственные, которые есть. Штаты уже усилили санкции из-за конфликта в Украине и могут по-прежнему наложить санкции на Россию за нарушения, связанные с договорами о вооружении или правами человека. Кроме того, этот список по-прежнему может оказывать давление на Путина и Кремль, если засекреченные части доклада просочатся в прессу. Кремль не сможет расслабиться, об этом можно сказать с уверенностью, и пока США пытаются решить, как действовать дальше, Россия будет продолжать готовиться к худшему.