Пять фактов о Борисе Ките 1 2.02.2018, 22:10

Борис Кит

Благодаря известному белорусу стали возможны полеты на Луну.

1 февраля во Франкфурте-на-Майне на 108-м году жизни скончался известный белорусский деятель зарубежья, гражданин США Борис Кит. Tut.by собрал пять ярких фактов из жизни и биографии Кита.

Родился в Российской империи

Трудно поверить, но Борис Кит застал еще дореволюционную Россию. Он родился в Петрограде в 1910 году. Там работал его отец, белорус по национальности, служащий Министерства почт и телеграфов. Именно благодаря революции семья Кита вернулась на родину. «У лютым 1917 годзе я быў маленькі, мне было 7 гадоў, — рассказывал ученый в интервью „Радио Свобода“. — Мама мая неяк кажа: хадзем паглядзім дэманстрацыю. Наша сям’я ў 1917-м у Петраградзе жыла на вуліцы Шамшава, што выходзіла на Вялікі праспект, па якім ішла дэманстрацыя. Там былі ўсе: і камуністы, і некамуністы. Мы выйшлі з мамай на гэты праспект, пабачылі гэтую рэвалюцыю. Але я быў маленькі хлопчык, і ў мяне ногі замерзлі. Я кажу: „Мамачка, пойдзем дахаты, я не магу вытрываць“. І мы вярнуліся дахаты».

Семья вернулась на родину отца — в деревню Огородники на Новогрудчине (теперь вошла в границы поселка Кореличи). В 1928 году Борис окончил гимназию и поступил на физико-математический факультет Вильнюсского университета им. Стефана Батория.

При Польше дважды сидел в тюрьме

Фото: Фота з кнігі «Зорны шлях», укладальнік Лідзія Савік, «Кнігазбор», 2011

По условиям Рижского мира Западная Беларусь стала частью Польши. Польские власти достаточно быстро начали проводить политику полонизации: они старались перевести обучение на польский язык и закрывали белорусскоязычные школы. На передовой линии этой борьбы оказался Борис Кит. В 1931 году, еще будучи студентом Виленского университета, он стал преподавать в легендарной Виленской гимназии, а в 1939-м стал ее директором. Все предметы в гимназии преподавались исключительно по-белорусски.

На гимназию постоянно давили польские власти, сам Кит был дважды арестован. Но это учебное заведение окончили немало деятелей белорусской культуры. Среди них — поэтесса Наталья Арсеньева, поэт Валентин Тавлай. Преподавателями в разные годы работали писатель Максим Горецкий и дирижер Рыгор Ширма.

Месяц ждал расстрела и уехал на Запад

Фота: Радыё Свабода

Во время Второй мировой войны Борис Кит не успел эвакуироваться и остался на территории Беларуси. Немцы заподозрили его в связи с партизанами. Кита арестовало гестапо, он больше месяца просидел в тюрьме в Вилейке и уже ждал расстрела. По словам Кита, «тридцать дней я ждал расстрела. Каждый день пригоняли по 30 человек, из них 25 ночью расстреливали». Спасли его бывшие ученики.

Несмотря на военное время, детей надо было учить, и Кит организовал в Молодечно и Поставах учительские семинарии, став их директором. Он без разрешения преобразовал молодечненскую гимназию в Административно-торговый институт. Когда немцы узнали об этом, то потребовали закрыть это учебное заведение. Но Кит, рискуя быть арестованным, все-таки позволил студентам завершить обучение.

Кит логично решил, что советская власть не простит его работу в условиях оккупации, и в том же году эмигрировал на Запад с отступающими немецкими войсками.

— Дзякаваць богу, што я ніколі не быў салдатам, не браў удзелу ў вайне. Выкруціўся ад дрэнных магчымасцяў і дажыў да 100 гадоў! — рассказывал Борис Кит.

Благодаря Киту стали возможны полеты на Луну

Фота: Радыё Свабода

В конце 1948 года Борис Кит переехал в США. Через некоторое время он устроися в North American Aviation, американскую аэрокосмическую компанию. Об этом Борис Кит рассказывал tut.by:

— Калі я прыйшоў у ракетную галіну, у амерыканскай касманаўтыцы выкарыстоўваліся маламоцныя палівы, якія не дазвалялі значна прасунуцца наперад. Нарэшце навукоўцы звярнулі ўвагу ў бок плыўкага вадароду. На дварэ быў 1956 год. Аднаго дня падыходзіць да мяне начальнік: «Барыс, зрабі поўную выкладку па плыўкаму вадароду». Далі мне час, я пачаў збіраць усе магчымыя матэрыялы, вырахоўваць сілу плыўкага вадароду, патэнцыйныя цяжкасці. Напісаў вялікую справаздачу. І гэта быў пачатак усяго! Плыўкі вадарод стаў асноўным ракетным палівам, дзякуючы чаму стала магчыма падарожжа на Месяц, праграма «Шатл» і многае іншае.

Мяне так захапіла гэта праца, што я даследаваў іншыя патэнцыйныя віды ракетнага паліва. І напісаў першы ў свеце падручнік па астранаўтыцы, які дагэтуль ўжываецца ў сусветных ракетных цэнтрах.

Целый год каждый день встречался с Быковым

Фото: facebook Siarhiej Navumchyk

После выхода на пенсию Борис Кит вернулся в Европу и поселился в немецком городе Франкфурте-на-Майне. В начале «нулевых» в этот город приехал классик белорусской литературыВасиль Быков (в 1990-е писатель уехал за границу, жил в Финляндии, Германии, Чехии).

— Я яшчэ толкам яго не ведаў, як раптам дасылае мне, чужому чалавеку, сваю кнігу «У тумане» з подпісам «Найпершаму беларусу ў свеце», — рассказывал Кит. — Потым ён мне страшэнна многа памог на Беларусі, калі пра мяне яшчэ мала што ведалі. Цэлы год мы спаткаліся кожны дзень. Ездзілі па ўсёй Нямеччыне разам. Я распавядаў, ён занатоўваў мае аповеды. Гэта быў самы цікавы год у маім жыцці!