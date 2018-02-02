Главный тренер сборной Беларуси по баскетболу стала мамой 2.02.2018, 22:23

Наталия Трофимова

Наталия Трофимова родила сына.

2 февраля главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу Наталия Трофимова стала мамой, сообщает официальный сайт БФБ.

«Белорусская федерация баскетбола искренне поздравляет Наталию Владимировну с рождением сына и желает маме и малышу крепкого здоровья, счастья и благополучия!», — говорится в сообщении БФБ.

О беременности Трофимовой стало известно в августе. Но, несмотря на слухи об ее уходе с должности, она продолжила работу на посту главного тренера.

Бывший многолетний капитан национальной команды Наталия Трофимова возглавила сборную Беларуси в ноябре 2016 года, сменив у руля Анатолия Буяльского, под началом которого белоруски выиграли бронзу ЧЕ-2007, дважды занимали на Евро 4-е место, добирались до полуфинала ЧМ-2010 и дважды пробивались на Олимпиады (2008, 2016).

В июне 2017 года сборная Беларуси под управлением Натальи Трофимовой неудачно выступила на чемпионате Европы в Чехии, потерпев 3 поражения в 3 встречах. В предварительной группе «В» белоруски уступили соперницам из Италии — 60:80, Словакии — 59:68 и Турции — 74:88.

Сейчас женская сборная Беларуси ведет подготовку к матчам квалификации ЧЕ-2019 против команд Турции (10 февраля) и Польши (14 февраля), которые пройдут на площадке минского Дворца спорта.

В ноябре 2017 года сборная Беларуси успешно стартовала в квалификации чемпионата Европы-2019. Сначала в гостях белоруски взяли верх над соперницами из Польши (70:62), а затем на паркете столичного Дворца спорта не оставили шансов команде Эстонии (80:63).