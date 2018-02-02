Украина опередила РФ по росту экономики 1 2.02.2018, 22:31

Рост ВВП в России в 2017 году составил 1,5%, в Украине - 2,1%.

Рост ВВП в России в 2017 году составил 1,5%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики, передает УНН.

При этом, по данным Национального банка Украины, рост ВВП Украины оценен в 2,1%.

Таким образом, украинская экономика по своему росту обогнала российскую.

Отметим, в конце 2017 уровень бедности в России начал расти и задел практически все уязвимые группы граждан.