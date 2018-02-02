Как белорусы сделали «одежду будущего» 2.02.2018, 22:45

«Умная одежда» может считывать движения, передавать ощущения на расстоянии и стимулировать мышцы.

Белорусский проект Teslasuit создает «умную одежду», которая может считывать движения, передавать ощущения на расстоянии и стимулировать мышцы. Недавно создатели проекта побывали в Лас-Вегасе на CES — крупнейшей в мире технологической выставке — и до сих пор разбирают электронные письма от тех, кто заинтересовался их разработкой. (Tut.by https://42.tut.by/579269) побывал в офисе компании и выяснил, как устроена одежда нового поколения и кто может ее носить.

Компьютер, который можно носить на себе

Создатели проекта — Сергей Хурс и Роман Александрович. Больше пяти лет назад они задумались о том, как сделать эффекты в 5D-кинотеатрах более реалистичными. Итогом нескольких лет работы стала компания VRTek с офисами в Минске, Бресте и Лондоне. Сейчас в ней около 60 сотрудников, расширение продолжается.

Здесь разрабатывают Teslasuit — «умный костюм», который покрывает все тело. В него встроены электронные платы, процессор, оперативная память и аккумулятор, заряда которого хватает на два дня работы. По сути это компьютер, который можно носить на себе. Весит он около двух килограммов.

Система захвата движения «понимает» положение скелета человека в пространстве. Точность — один миллиметр в пространстве или полградуса при вращении. Сооснователь компании Дмитрий Михальчук показывает на экране планшета программу, которая на ходу создает виртуальный «аватар» человека.

Система обратной связи дает тактильный ответ и воздействует на мышцы тела с помощью электрических импульсов. К примеру, если в виртуальной реальности вы стреляете из оружия, плечо сожмется из-за отдачи. Если в игре вас убили, по рукам пойдут волны. Если перед вами стена — не получится вытянуть руку.

«Мы поработали над тем, чтобы мозг воспринял пулю как настоящую»

«Умную одежду» можно применять для игр в виртуальной реальности. Костюм обеспечит полное погружение и интерактивность между виртуальным объектом и человеком.

— Если в игре в вас попадет пуля — вы не почувствуете ту же боль, — объясняет Дмитрий Михальчук. — Но мы очень хорошо поработали над тем, чтобы мозг воспринял это как настоящую пулю. Само ощущение состоит из ряда моментов, один перетекает в другой. Сначала это точечное чувство, потом оно растекается, потом приходит тепло. Для дополнительного реализма мы встроили климат-контроль и передаем температурные ощущения на кожу.

У меня часто спрашивают, возможен ли сильный удар? Удар — это передача кинетической энергии. Мы не можем ее откуда-то взять, если ее нет, ведь это просто костюм, который надет на человека. Но мы создаем постударное ощущение, которое растекается по коже.

Костюм может быть полезен спортсменам: тренировки в нем эффективнее, чем обычные.

— Для спортсменов это хороший тренажер без тренажера. Достаточно надеть костюм, и программа будет стимулировать мышцы. Вкупе с системой захвата движений мы будем знать, в какой позе стоит человек и какие мышцы сейчас более эффективно стимулировать. Доказано исследованиями, что миостимуляция повышает уровень проработки процентов на 30, плюс задействует мышечную память. Мышцы помнят о том, что они сильные, и запоминают правильность техники.

Помощь в космосе и после инсульта

Также систему можно применять для тренингов — например, по игре в гольф.

— Допустим, мы считываем с профессионала правильность движений, делаем из него виртуальный аватар и даем его как тренера. На словах можно долго передавать: «бедрами не крути», «наклонись». А в виртуальной реальности есть визуальное взаимодействие: мы видим, как он правильно замахивается, с какой скоростью бьет.

Человек будет повторять за аватаром в виртуальной реальности — так можно хорошо научиться технике. Через систему ощущений мы можем корректировать, где что повернулось. Можем донапрячь нужные мышцы и увеличить скорость удара.

Есть применение «умной одежды» и в медицине: стимуляцию мышц и нервных окончаний можно применять для реабилитации после травмы или инсульта. Еще один вариант — отправить костюм в космос, чтобы помочь космонавтам избежать атрофии мышц.

А вот на рынок игрушек для взрослых Teslasuit не стремится.

— Мы как бизнесмены должны были рассмотреть все аспекты. Проведя анализ, мы знаем, что миостимуляционные устройства других видов — самые продаваемые в магазинах. Но мы пока не смотрим в эту сторону, у нас все-таки народный продукт. Мы не можем взаимодействовать с этой индустрией, это будет репутационный провал.

Что будет, если взломать костюм?

Костюм можно стирать, но для ежедневной носки он не предназначен — он тяжелее, чем привычная нам одежда.

— Сейчас Teslasuit — это не одежда на каждый день. Но мы готовим субпродукт, который выпустим на следующем этапе. Мы бы хотели, чтобы пользователи носили его постоянно и извлекали из этого пользу. Например, есть определенные группы людей с заболеваниями нервной системы, которые нуждаются в мониторинге. Врач сможет узнать, как они вели себя до визита, во время вспышки. Также это важно для престарелых людей: если он не двигается, а пульс подскочил — в этом случае нужно вызывать скорую.

Интересуемся: что будет, если костюм замкнет или кто-то решит его взломать?

— На аппаратном уровне у нас стоят «вотчдоги» — системы, которые защищают от зависания. Если софт зависает, они делают микроперезагрузку, которая происходит мгновенно. На западе к нам подходят мамы: «Так здорово, по закону детей нельзя отшлепать, а ведь костюм надеть и шлепнуть телефон — можно». Мы отвечаем: костюм ограничен так, чтобы не причинять вреда здоровью. Конечно, можно попытаться взломать Wi-Fi или Bluetooth. В принципе это возможно, но это не поможет. Он на аппаратном уровне сделан так, чтобы не навредить.

«Пока люди записываются в очередь»

В январе проект Teslasuit представили на CES — Международной выставке потребительской электроники, которая каждый год проходит в Лас-Вегасе. На ней собрались тысячи молодых разработчиков и именитых производителей техники.

На белорусов там обращали немало внимания, о Teslasuit написало множество зарубежных СМИ. Издание BBC News поместило проект белорусов в список самых «крутых» проектов выставки.

Костюм можно купить — но пока с задержкой в год. Сейчас компания принимает предзаказы на версию для разработчиков, которые изучат, как новинку можно интегрировать с их продуктами. По словам создателей костюма, новую технологию уже захотели попробовать больше тысячи человек.

Окончательной цены устройства пока нет. В компании надеются, что стоимость версии для разработчиков уложится в 2500 долларов. Цена костюма для геймеров, по расчетам создателей, должна быть сопоставима с ценой компьютера.

— Официально в широкую продажу мы, скорее всего, запустимся в октябре. До этого срока мы поставим костюмы только определенным партнерам, с которыми ведем переговоры уже больше года. После выставки получаем по две тысячи электронных писем в день — этим людям сможем поставить устройства уже в следующем году. Пока люди записываются в очередь.