Турчинов: Украинская крылатая ракета «Ольха» лучше российского «Смерча» 2.02.2018, 23:03

Киев открывает новый этап ракетной программы.

Украинская крылатая ракета «Ольха» лучше, чем ее российский аналог, ракета «Смерч». Об этом 2 февраля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он сообщил, что Киев продолжит государственные испытания ракетного комплекса «Ольха», и начнет серийное производство ракет для нужд Вооруженных Сил страны, передает «Голос Америки».

Напомним, что 30 января 2018 года Украина провела летные испытания крылатой ракеты наземного базирования «Нептун» - полностью украинской разработки конструкторского бюро «Луч» в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями ВПК.

После завершения испытаний, Александр Турчинов отметил, что Киев «открывает новый этап ракетной программы».

«Для Украины это очень важное событие, потому что после тотального разоружения украинской армии согласно Будапештскому меморандуму, на вооружении Вооруженных Сил Украины не осталось ни одной крылатой ракеты», – сообщил он.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец во время пресс-конференции 2 февраля отметил, что испытания крылатой ракеты «Нептун» проводили еще в 2013 году.

«Особенность этой разработки КБ «Луч» в том, что за счет отработанных технических решений был создан образец ракетного вооружения, который в короткий отрезок времени за достаточно небольшие деньги может попасть на вооружение украинской армии», – отметил Сергей Згурец.

Эксперт отметил, что разработки, которые использованы при создании ракеты «Нептун», можно охарактеризовать, как «оптимальное объединение возможностей для быстрого производства ракеты».

Украина готовы принимать ракетные комплексы «Джавелин»

В Брюсселе 17 января начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал армии Виктор Муженко заявил о том, что Вооруженные силы Украины разрабатывают меры, которые позволят принять на вооружение американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

«Есть соответствующая процедура получения (комплексов). Она не такая быстрая, как нам бы хотелось. Для этого еще необходима работа соответствующих экспертов в вопросах готовности Украины принимать такое оружие», – отметил генерал армии Виктор Муженко.

Виктор Муженко подчеркнул, что речь идет и о вопросах безопасности, и об условиях хранения такого оружия, сообщает Украинское национальное информационное агентство (Укринформ).

Новые образцы оружия и реформы

Директор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник говорит о том, что реформирование армии подразумевает проведение системных изменений, а не только создание нескольких образцов оружия.

Новые образцы ракет, создание национального центра киберзащиты от атак в интернете, он называет положительными точечными изменениями.

«Мы видим развитие оборонной промышленности. Новые ракеты – это положительный результат. Сейчас наблюдается прогресс в части разработок, делаемых негосударственными компаниями. Но есть и системные проблемы. Они касаются не только военной сферы и проблем с инвестициями. Существует большой дефицит ресурсов у разных компаний по производству вооружения. У них просто нет доступа к инвестициям для того, чтобы производить новые образцы», – подчеркивает Алексей Мельник.

Алексей Мельник считает, что частные компании эффективнее осваивают стандарты НАТО и ориентируются на потребности вооруженных сил и государственный заказ.

Вместе с тем, эксперт считает, что в Украине до сих пор нет «должного понимания главного стандарта Североатлантического альянса: культуры ведения бизнеса, государственного управления». «И в этом самая большая проблема», – подчеркивает Алексей Мельник.

О ракетах, реформе и перспектива членства в НАТО

Политолог Олег Лисный считает, что нынешняя реформа в Вооруженных силах одна из самых успешных в Украине.

«Если мы вспомним существовании армии до Революции достоинства, то нужно сказать, что у нас не было успешных шагов по реформированию Вооруженных сил. Во времена Виктора Януковича у министров с российским гражданством было желание разваливать, а не реформировать Вооруженные силы Украины», – говорит Олег Лисный корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Олег Лисный отмечает, что модернизация и реформы в Вооруженных силах создают запросы для наукоемких отраслей оборонно-промышленного комплекса.

«В ракетной сфере мы демонстрируем успехи, и в этом нет ничего удивительного – Украина знаменита ракетостроением, оно модернизируется по запросам украинской армии. Пуски новых ракет, желание поставить их на вооружение говорит о том, что мы создали оружие, которое позволяет не только бороться с атаками противника, но и предупреждать их», – подчеркивает Олег Лисный.

Модернизация и разработка новых видов вооружений, по словам эксперта, позволяет надеяться и на развитие отношений Украины с НАТО.

«Страна и армия должны интегрироваться в НАТО. Без качественного оружия, адаптации стандартов и калибров – это сделать невозможно. С чем-то мы справляемся сами – появляется качественное оружие, в чем-то Соединенные Штаты оказывают нам помощь, как стране, которая способна победить в противостоянии с агрессором», – отмечает Олег Лисный.

В Украине создали Центр борьбы с угрозами в Интернете

В Украине создан Центр реагирования на киберугрозы для защиты государственных информационных ресурсов и критической инфраструктуры страны. Об этом 2 февраля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

«Сегодня принципиально меняется тактика киберзащиты. От реагирования постфактум, то есть уже после масштабного нанесения вреда информационным ресурсам и системам, как это происходило во время последних кибератак в прошлом году, мы переходим к действиям на опережение и максимальной локализации возможных поражений», – отметил Александр Турчинов.

Он сообщил, что технологические возможности Центра позволяют не только выявлять кибератаки, но и оперативно предупреждать о них, проводить анализ уязвимостей, аномалий, вредоносных программ и вирусов, и немедленно реализовывать меры противодействия.