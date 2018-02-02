Костевич заявила об изменениях в Трудовом кодексе РБ 5 2.02.2018, 23:25

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Соответствующий законопроект уже готов.

Министерство труда и социальной защиты Беларуси внесло ряд предложений по изменению Трудового кодекса, сообщила сегодня глава ведомства Ирина Костевич. По ее словам, соответствующий законопроект уже готов.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала, какие именно изменения планируется внести в Трудовой кодекс Республики Беларусь, передает БелТА.

В частности, среди предложений есть норма о предоставлении нанимателю права временного перевода работника с его согласия на другую работу, в том числе к другому нанимателю на срок до 6 месяцев.

«Работникам, которые находятся в трудовых отпусках по основному месту работы, будет предоставлено право работы по совместительству полный рабочий день», - отметила министр.

Также Минтруда выступило с предложением регламентировать дистанционную форму занятости. Ирина Костевич сообщила, что законопроект уже прошел стадию согласования и внесен в правительство.

Кроме того, в «парламенте» планируется объединить два законопроекта, которые предусматривают корректировку Трудового кодекс, заключила она.