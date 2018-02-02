Минские улицы Революционная и Комсомольская станут пешеходными 1 2.02.2018, 23:37

1,691

Белорусская столица постепенно меняется.

О том, что улица Революционная в Минске собирается стать пешеходной, заговорили еще десять лет назад. Но тогда говорили: это произойдет после того, как будут отремонтированы ветхие здания на ней. С тех пор здания постепенно ремонтировались, открывались новые бары и магазины. Но пешеходной улица не становилась. Сроки постоянно сдвигались. В 2011 году проектировщики заверяли, что Революционная и Комсомольская станут пешеходными к 2014 году, пишет kp.by.

- Улицы будут становиться пешеходными постепенно, - рассказывал главный архитектор проектов УП «Минскпроект» Олег Сергеев. – Сначала пешеходный участок будет на пересечении двух улиц - Комсомольской и Революционной. В будущем не исключено, что и весь квартал станет пешеходным.

Первоначальный дизайн. Эта маленькая круглая площадь на пересечении Комсомольской и Революционной станет центром квартала.

Весной 2013 года столичный градоначальник Николай Ладутько говорил, что Революционная станет пешеходной уже осенью того же года. А осенью 2015 года новый председатель Мингорисполкома Андрей Шорец и вовсе заявил о том, что никакой пешеходной Революционной не будет.

В сентябре 2017 года Шорец подтвердил: Комсомольская и Революционная в Минске станут частично пешеходными - со сквозным движением по одной полосе.

Фактически какое-то движение появилось только в октябре прошлого года. На Революционной и Комсомольской появились строительные бытовки, въезд автомобилей ограничили. Но активных работ пока не наблюдается. «Комсомольской правде» удалось выяснить, к какому времени планируют все закончить:

- Торжественное открытие пешеходных Революционной и Комсомольской запланировано на 3 июля 2018 года, - рассказал главный инженер «Минской спадчыны» Михаил Жих.

А пока посмотрим, какой может получиться обновленная улица. Самый первый вариант «Комсомолка» раздобыла еще в 2011 году.

По задумке архитекторов, Революционную ждет пешеходное будущее.

Позже на сайте «Минской спадчыны» появились новые рендеры.

Такой рендер опубликовала организация "Минская спадчына", которая занимается реконструкцией улицы. Фото: "Минская спадчына".

Самые свежие картинки приводит агентство «Минск-Новости».

Так перекресток Революционной и Комсомольской может выглядеть после реконструкции

Фото: «Минск-Новости».

Так перекресток Революционной и Комсомольской выглядит сейчас

Фото: Яндекс-Карты.

- При въезде на улицу Революционную со стороны площади Свободы установят шлагбаум, - сообщает издание. - Однако предусмотрят возможность проезда определенного транспорта в обоих направлениях до улицы Комсомольской. Далее — тупик. На участке улицы Комсомольской между Интернациональной и Революционной будет оставлена резервная полоса для движения в одном направлении. Далее можно свернуть налево и по Революционной выехать на Городской Вал. Также сохранят проезд к дому № 8 на улице Комсомольской.

Как рассказали специалисты УП «Минскпроект», на отрезках с односторонним движением оставят одну полосу для транспорта, ее выложат тротуарной плиткой. Остальное пространство станет пешеходной зоной, ее вымостят гранитом. На улице Комсомольской установят фонари в стиле XIX века, скамьи для отдыха. Также по проекту предусмотрены два небольших торговых павильона, например для продажи сувениров. На улице добавится зелени — как деревьев, так и цветов на новых клумбах.

На пешеходной части улицы Революционной между Комсомольской и Городским Валом в теплое время года планируется размещать летние кафе.

Так может выглядеть улица Комсомольская после реконструкции

Фото: «Минск-Новости»

Есть предложение установить на пешеходной зоне и декоративно-скульптурные композиции. Например, на пересечении улиц Комсомольской и Революционной — «Часы» (они задуманы настоящие). Хронометр сделают на заказ на известном минском предприятии, победившем в тендере. Художественную композицию дополнят указатели с названиями улиц и направлениями в историческом центре.

На пересечении с улицей Немигой думают установить скульптуру легендарного основателя нашего города Менеска. Вопрос пока прорабатывается.