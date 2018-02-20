Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на основе латиницы 20.02.2018, 7:32

Новый алфавит содержит 32 буквы вместо 42.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил изменения в указе о переводе казахского алфавита с кириллицы на латиницу, сообщает korrespondent.net.

В новой редакции указа было сокращено количество апострофов, а также введены два диграфа (sh, ch).

Всего в утвержденный президентом новый алфавит вошло 32 буквы. В казахский алфавит на основе кириллицы входит 42 буквы.

Напомним, в октябре 2017 года Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года.

Казахстан на протяжении 11 лет (с 1929 года по 1940 год) использовал латинский алфавит казахского языка (который был введен на смену арабской графике), затем перешел к использованию кириллицы.