МИД Украины: Беларусь не может быть «миротворцем» на Донбассе 20.02.2018, 7:41

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Минск входит в военно-политический блок во главе со страной-агрессором РФ.

Министерство иностранных дел Украины заявило о невозможности участия Беларуси в миротворческой миссии ООН на Донбассе, поскольку эта страна является членом Организации Договора о коллективной безопасности - военно-политического блока во главе со страной-агрессором РФ. Об этом сообщила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире 5 канала, сообщает liga.net.

«Насколько я знаю, Беларусь не вышла из ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то вполне логично, чтобы страны ОДКБ также не участвовали в миссии», - сказала она.

Зеркаль отметила, что Украина и западные партнеры не будут играть по российским правилам.

«Они постоянно пытаются продвигать идею, что мы должны вести все диалоги с группировками ЛНР и ДНР. Понятно, что ЛНР и ДНР не является стороной конфликта. Это понятно не только нам, а всем нашим западным партнерам» , - заявила она.

Замминистра подчеркнула, что Украина настаивает на поэтапном размещении миротворческого контингента, начиная с неконтролируемого участка российско-украинской границы.

«Сейчас я думаю, самое главное, что миротворцы должны быть на границе Украины с РФ, и как будет разворачиваться миссия поэтапно. Дискуссия по этому поводу продолжается уже некоторое время», - резюмировала она.

17 февраля Лукашенко заявил, что готов отправить 10 тысяч белорусских военных в качестве «миротворцев» на Донбасс.