Белорусы требуют освободить Святослава Барановича 6 20.02.2018, 12:30

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Святослав Баранович

Общественные активисты выступили в защиту политзаключенного.

Белорусские активисты и правозащитники направили обращение к генеральному прокурору Беларуси Александру Конюку:

«16 января 2018 года форум «Свободу политзаключенным Беларуси» признал Святослава Барановича политическим заключенным. Участники форума требуют немедленного освобождения Святослава Барановича, который стал жертвой насилия и беспредела сотрудников правоохранительных органов.

15 марта 2017 после разрешенной акции в Минске, вечером, неизвестные люди на общественной остановке «площадь Бангалор» напали на группу парней и девушек, которые мирно стояли и ждали транспорт. Защищать молодых бросились обычные прохожие, благодаря которым молодым удалось уехать на троллейбусе. Но вскоре на проспекте Машерова внутрь салона ворвались все те же неизвестные и начали драку. Жители Минска, которые стали свидетелями нападения людей в штатском на мирных граждан, записали видео и выложили в интернет. На видео видно, как девушек хватали за волосы, тащили по асфальту и бордюрам, избивали.

Позже выяснилось, что спровоцировавшие драку на остановке и в троллейбусе люди в штатском - это сотрудники правоохранительных органов, которые действовали без опознавательных знаков и не представлялись гражданам.

Сейчас следователи утверждают, что снятый на видео человек в красной куртке, один из тех, кто пытался остановить нападение неизвестных мужчин в штатском - 31-летний Святослав Баранович.

В октябре 2017 года Святослава Барановича арестовали и только сейчас родным Святослава стало известно, что парень арестован и против него возбудили уголовное дело сначала по ст. 339 (хулиганство), а позже переквалифицировали ее в ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника милиции ), согласно которой Святославу Барановичу грозит до 6 лет заключения.

Мы, граждане Республики Беларусь, очень взволнованы таким беспределом правоохранительных органов и требуем провести прокурорскую проверку действий сотрудников милиции 15 мая 2017 года, которые находясь на работе без формы и знаков различия, не представляясь, не предъявляя служебного удостоверения, насильственно, по-бандитски напали на мирных минчан, действовали нагло, непрофессионально, несмотря на то, что согласно п.10 гл.3 «Правил профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь» они обязаны в работе при общении с гражданами проявлять терпение, вежливость, тактичность, доброжелательность и уважение. Кроме того сотрудники правоохранительных органов не имеют права осуществлять действия, унижающие честь и достоинство граждан.

Анализ изложенных гражданами в сети интернет видеозаписей позволяет назвать действия сотрудников милиции непрофессиональными, провокационными, опасными для жителей Минска, противоречивыми требованиям Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел», международных договоров, ратифицированных Республикой Беларусь.

Мы, граждане Республики Беларусь возмущены тем, что, вместо того, чтобы наказать сотрудников правоохранительных органов за нарушение ими законодательства Республики Беларусь, за невыполнение ими своих служебных обязанностей, к ответственности привлекли невиновного человека Святослава Барановича, который защищал людей от нападающих. Непрофессиональное выполнение своих обязанностей милиционерами привели к тому, что граждане, в том числе и Святослав Баранович, были вынуждены использовать свое право на самооборону.

Просим вас разобраться и прекратить уголовное дело, уголовное преследование Святослава Барановича.

Мы выступаем против того, чтобы под прикрытием сотрудников правоохранительных органов в Республике Беларусь действовали так называемые «эскадроны смерти» по типу латиноамериканских, требуем прекратить применение подобной практики поведения сотрудников правоохранительных органов в нашей стране.

Согласно статье 2 Конституции Республики Беларусь, человек, его права и свободы находятся под защитой государства. Но когда на граждан Беларуси нападает группа людей в штатском, а после оказывается, что это были сотрудники правоохранительных органов, то о какой защите человека государством может идти речь?»

Обращение подписали:

Форум «Свободу политзаключенным Беларуси»

Граждане Республики Беларусь:

1. Пастухов Михаил, общественный деятель, почетный юрист Республики Беларусь

2. Северинец Павел, сопредседатель БХД, бывший политзаключенный

3. Дашкевич Дмитрий, «Молодой фронт», бывший политзаключенный

4. Федынич Геннадий, сопредседатель РЭП, бывший политзаключенный

5. Воловик Раиса, мать политзаключенного

6. Поспих Людмила, мать политзаключенного

7. Волчок Юрий, юрист, публицист

8. Волчек Олег, правозащитник

9. Бондаренко Андрей, правозащитник, бывший политзаключенный

10. Шапутько Анна, правозащитница

11. Горячка-Басалыга Наталья, правозащитница

12. Садовская Олеся, правозащитница

13. Ледник Игорь, правозащитник

14. Садовская Екатерина, правозащитница

15. Завадский Василий, правозащитик

16. Автухович Николай, правозащитник, бывший политзаключенный

17. Зелко Татьяна, правозащитница

18. Николайчик Ольга, кинорежиссер, правозащитница

19. Майорова Ольга, общественная активистка

20. Мельников Андрей, бард, общественный активист

21. Кулаков Леонид, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь»

22. Толстая Елена, сопредседатель движения солидарности «Разам»

23. Батура Евгений, общественный активист

24. Шапутько Виктор, общественный активист

25. Середюк Диана, журналист

26. Груздилович Олег, журналист