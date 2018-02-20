Максим Мирный может возглавить сборную Беларуси по теннису 2 20.02.2018, 12:50

Максим Мирный

В теннисной федерации назвали кандидатов на пост главы мужской и женской сборных.

Глава Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Версоцкому аргументировал уход с капитанских постов в мужской и женской сборных Беларуси Владимира Волчкова и Эдуарда Дуброва, а также рассказал, кто может стать их преемниками.

- Как прокомментируете отставки Дуброва и Волчкова?

- Комментарий здесь простой. В последних матчах Кубка Дэвиса и Кубка федерации сборные Беларуси потерпели два поражения. Если взять матч против немок, то я имел возможность наблюдать как за подготовкой к нему, так и за самими играми. И могу сделать вывод о ненадлежащем положении дел. Мы играли дома, мягко говоря, не с сильнейшим составом соперниц — обязаны были побеждать эту команду. Особенно при такой поддержке зрителей, которые, несмотря на стартовавшую Олимпиаду, пришли на «Чижовка-Арену» и болели за наших девчат до последнего розыгрыша. Они верили в победу, но сборная надежд не оправдала. Значит, она в долгу перед белорусским народом. А поражение, считаю, стало следствием ошибок капитана. То же можно сказать и о проигрыше мужской сборной австрийцам.

К слову, Владимир Волчков сам принял решение оставить пост — чтобы на время отойти в сторону, посмотреть на процесс незамыленным взглядом. В течение месяца тренерский совет должен представить кандидатуру его преемника. Может, даже Максиму Мирному предложим, хотя он пока еще продолжает карьеру. Что касается женской команды, то не исключаю возвращения на капитанский мостик Татьяны Пучек. Если помните, Эдуард Владимирович как раз пришел ей на замену, когда Татьяна уходила в декретный отпуск.

Но мы ни в коем случае не расстаемся с уважаемыми специалистами — они продолжат трудиться в теннисе. Волчкову в должности главного тренера сборной вообще предстоит перелопатить огромный объем работы. Но, я считаю, и Волчкову, и Дуброву будет полезно посмотреть на выступления команд в Кубке Дэвиса и Кубке федерации со стороны.