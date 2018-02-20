В Украине оштрафовали еще одну белоруску за «георгиевскую» ленту на авто 27 20.02.2018, 12:54

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Это второй случай привлечения к административной ответственности граждан Беларуси за использование ленты.

Гражданка Беларуси, жительница Кобрина должна выплатить штраф в размере 850 гривен и еще 353 гривны судебного сбора (совокупно почти 50 долларов в эквиваленте) за публичную демонстрацию запрещенной в Украине «георгиевской» ленты, передает «Радыё Свабода».

В случае, если она откажется выплатить установленный судом штраф, с ее принудительно взыщут двойной размер штрафа - 1700 гривен (примерно 65 долларов).

Протокол о правонарушении в отношении белорусски был составлен во время пересечения гражданкой Беларуси границы в пограничном пункте «Доманово» (Волынская область, что граничит с Брестской областью Беларуси). «Георгиевская» лента была прикреплена на радиоантенне ее автомобиля Volkswagen Passat.

Это второй случай привлечения к административной ответственности граждан Беларуси за использование «георгиевской ленты». В этом году в январе белорус в Карпатах заплатил максимальный штраф.

В мае прошлого года Верховная Рада Украины одобрила закон, который предусматривает штраф за изготовление и пропагандистское использование «георгиевских» лент. Сейчас их публичное использование, демонстрация или ношение наказывается штрафом в размере от 850 до 2550 гривен. При повторном нарушении закона наказание более жесткое - штраф до 5100 гривен или арест на 15 суток с конфискацией пропагандистских материалов.