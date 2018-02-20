В Германии началось голосование по «большой коалиции» 20.02.2018, 12:59

В нем примут участие свыше 463 тысячи человек.

Все члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) во вторник, 20 февраля, начинают голосовать относительно «большой коалиции» между СДПГ и христианскими демократами.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

«В общей сложности в голосовании смогут принять участие свыше 463 тысячи человек. Голосование будет проходить по почте и продлится до конца суток 2 марта. На выходных, 3-4 марта, в штабе СДПГ в Берлине подсчитают окончательные результаты», - говорится в сообщении.

Как пишет издание, результаты голосования социал-демократов сложно предвидеть. На съезде партии в январе только 56 процентов делегатов выявили поддержку переговорам о «большой коалиции», а значительное количество членов молодежного крыла партии высказалось против.

Тем временем рейтинги СДПГ впервые опустились ниже уровня поддержки правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ). Согласно результатам последнего опроса INSA, опубликованного в понедельник, 19 февраля, в то время, как рейтинг АдГ составляет 16 процентов поддержки, СДПГ имеет только 15,5 процента. При этом рейтинг ХДС вырос на два процентных пункта - до 32 процентов. Свободная демократическая партия потеряла 1,5 процентного пункта и имеет около 9 процентов поддержки. Позиции Левых (11 процентов) и Зеленых (13 процентов) остались без изменений.

Напомним, попытки сформировать правительство в Германии продолжаются уже четыре месяца. На выборах в сентябре 2017 года СДПГ получила самый худший с 1949 года результат - 20,5 процента голосов.