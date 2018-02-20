Минчане: Мы уже обожглись на доме Чижа, и вот история повторяется! 5 20.02.2018, 13:14

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Недовольные будущим молодежным центром на Свислочи минчане инициировали встречу с архитекторами и чиновниками.

Недавно стало известно о том, что на набережной Свислочи перед гостиницей «Беларусь» запланировали строительство молодежного развлекательного центра, пишет kp.by.

Сейчас на этом месте находится заброшенный военный бункер, а над ним - парковка банка. Изначально презентация проекта для общественности не планировалась. Но местные жители инициировали встречу с архитекторами, застройщиком и чиновниками из администрации района. Формальный повод - обсудить отчет о воздействии нового здания на окружающую среду. Все показатели по экологии оказались в норме. Однако, как это обычно бывает, неравнодушные жители пришли на собрание с другими вопросами - на многие из которых ответы пока так и не получили. Журналисты узнали, чем именно недовольны жители.

Таким будет молодежный развлекательный центр, который хотят построить на набережной Свислочь перед гостиницей «Беларусь». Фото предоставлено застройщиком.

Общая площадь будущего развлекательного комплекса - 17 тысяч квадратов. Четыре этажа, плюс подземный паркинг на 200 машин. Будет два кинозала (по 40 мест в каждом) ресторан с танцполом, летнее кафе, бильярд, конференц-зал, книжный и сувенирный магазины и выставочные залы. Один этаж полностью отдадут под офисы - тут смогут разместиться 307 человек.

«Мы уже обожглись на доме Чижа - сейчас история повторяется»

Собралось около 35 человек.

- Только не надо подолгу выступать, а то не успеем задать вопросы, - волновались некоторые жители.

На обсуждение проекта пришли примерно 35 человек.

Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

- Мы рассматривали разные варианты, - рассказал архитектор комплекса Олег Воробьев. - Идею с высоткой не поддержали. Остановились на варианте высотой всего в четыре этажа.

Архитектор комплекса Олег Воробьев рассказывает о проекте.

Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Потом результаты исследования воздействия будущего здания на окружающую среду стала зачитывать ведущий инженер-эколог ОДО «ЭНЭКА» (это предприятие готовило отчет) Анна Викторчик. Она приводила цифры, нормативы, показывала таблицы.

- Специально тянут время, - сказал кто-то в зале.

Наконец перешли к вопросам.

«Кассиры в местом магазине вынуждены сидеть в масках - такая там вонь!»

- Мы уже обожглись на доме Чижа, - заявил житель соседнего дома. - Чиж нам тоже обещал очистные сооружения. Из-за того, что их не сделали, кассиры в местном магазине вынуждены сидеть в масках - такая там вонь! Свислочь всю закоптили, устроили помойку, повсюду выхлопы - чем мы будем дышать? Зачем нам этот развлекательный центр? У нас в районе полно ресторанов - рядом Троицкое предместье, напротив - кинотеатр «Москва», чего вам еще не хватает? Предлагаю все оставить как есть. Стройте свой центр в другом месте!

Минчане, недовольные будущим молодежным центром на Свислочи.

Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

«Обсуждения уже начали, а плана детальной планировки нет до сих пор»

Еще один важный момент обозначил координатор общественной кампании «Генплан - для минчан» Денис Кобрусев. Оказалось, что Плана детальной планировки (ПДП) на объект до сих пор никто не видел.

- А если его нет либо он не утвержден, то, значит, не проходил различные согласования. И как на этом этапе что-то можно обсуждать? - спросил Денис. В результате начальник Управления архитектуры и строительства администрации Центрального района Виктория Долговская призналась: детальный план действительно пока не утвержден.

- Но он уже разработан и находится в Министерстве архитектуры, - уверила она.

Начальник Управления архитектуры и строительства администрации Центрального района Виктория Долговская.

Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Еще один момент, который подняли активисты, касался высоты здания. По их словам, в этом месте она ограничена 15 метрами, в то время как общая высота планируемого здания - 19,4 метра. Как так получилось?

- 15 метров - это без технического этажа, который находится не с фасадной части, а позади, - объяснил Воробьев. - Такое измерение допускается, поэтому тут нет нарушений.

Минчане, недовольные будущим молодежным центром на Свислочи.

Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

«Купили бункер - построят небоскреб. Все понятно!»

Во время стройки будут спилены деревья. Поэтому план предусматривает так называемые компенсационные посадки - по закону новые деревья должны быть посажены в том же районе. В случае с Центральным - хоть у гостиницы «Беларусь», хоть в Лебяжем у МКАДа. Житель с Коммунистической улицы призвал посадить деревья на набережной. А коммуникации проложить таким образом, чтобы не пострадали имеющиеся большие деревья. Другим участникам уровень таких проблем показался несущественным:

- Да зачем обсуждать деревья, если этого объекта вообще должно тут быть!? - воскликнула одна из женщин. - Объясните необходимость этого молодежного центра! Два зала по 40 человек? Бильярд на десятерых? Кафе на пару столиков? Зато на 300 человек офисов! Купили бункер - построят небоскреб. Все понятно! Я категорически против!

«Зачем мы обсуждаем нюансы, если этого объекта не должно тут быть в принципе?» - возмутилась одна из женщин.

Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

- Что именно будет размещено в здании - решил Мингорисполком, - ответили чиновники. - Под административные здания выделен всего один этаж - это 2500 квадратов.

- А остальные 10 тысяч квадратов?

- Под развлечения и паркинг, - таким был ответ.

- Известно, что этот участок застройщик получил еще в начале девяностых. Это так? - спросила одна из активисток.

- Да.

Зал возмутился: почему тогда участок не отобрали через три года, если до сих пор ничего не построено?

- Есть разные варианты получения участка, - вступился за застройщика архитектор Воробьев. - Например, участок может быть выдан в аренду на 55 лет…

Но дальнейший шум в зале вынудил модератора прервать ответ архитектора - мол, это не касается темы встречи.

- 20 лет ничего не делали, детальный план еще не утвердили, а сейчас торопятся, - вoзмутились в зале.

- Зачем тогда торопитесь? Ведь появление детального плана сняло бы львиную долю вопросов, - заявила активистка.

Минчане, недовольные будущим молодежным центром на Свислочи, инициировали встречу с архитекторами и чиновниками.

Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

«Отказ от строительства приведет к снижению благосостояния граждан… Отдельных граждан».

Еще один вопрос из зала: а есть ли альтернативные варианты размещения такого центра?

- Других площадок не было, - ответила инженер-эколог.

Один из жителей зачитал выдержку из описания будущего проекта: «Отказ от строительства приведет к снижению благосостояния граждан…». Зал взорвался смехом:

- Наверно, только отдельных граждан, - пошутил кто-то из зала.

Минчане, недовольные будущим молодежным центром на Свислочи.

Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

- Не нарушит ли стройка часть 4 статьи 44 Водного кодекса? - спросила женщина из зала. Речь идет о запрете слива сточных вод в реку.

- В нашем проекте предусмотрены очистные сооружения - стоки будут предварительно фильтроваться, - ответил Воробьев.

- Чиж нам тоже так говорил, - сказал мужчина, который рассказывал про продавцов в масках.

- Какую помощь нам окажет администрация Центрального района, чтобы этот объект никогда тут не появился, - такой риторический вопрос задала женщина. После этого организаторы решили, что собрание пора прекращать. Протокол встречи организаторы обещают опубликовать на сайте Центрального района через пять дней, а всем, кто задавал вопросы письменно, придут персональные письменные ответы.