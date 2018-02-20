Каким будет новый белорусский биометрический паспорт 65 20.02.2018, 13:41

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кадр из фильма «Пятый элемент»

Что это такое, в чем отличие этих документов, обязательно ли их оформлять и сколько это будет стоить.

С 1 января 2019 года белорусы начнут получать биометрические паспорта и ID-карты. Что это такое, в чем отличие этих документов, обязательно ли их оформлять и сколько это будет стоить, intex-press.by рассказала Жанна Маркушевская, старший инспектор группы по гражданству и миграции Барановичского РОВД.

Главный документ – в пластиковой карточке

ID-карта – это удостоверение личности, которое со временем заменит наши синие паспорта. Выглядеть новое удостоверение личности будет как водительские права. На ID-карте будут указаны идентификационные данные человека, также в нее будет вшит чип. В чипе будет содержаться подпись владельца, его цифровое фото, данные о прописке, браке и детях, а также отпечатки пальцев.

Возможно, ID-карта будет заменять водительское удостоверение и другие документы. В будущем ID-карту планируют использовать и как банковскую карточку: на нее будет начисляться зарплата.

Менять паспорт на ID-карту с первых чисел января 2019 года не обязательно. По плану в Беларуси в ходу будут и ID-карты, и старые паспорта, пока у всех белорусов не выйдет срок действия нынешних паспортов. Но если вы захотите поменять старый паспорт на ID-карту в начале 2019-го, проблем не будет.

Стоимость замены документа будет такой же – одна базовая величина (сейчас 24,5 рубля). Детям, которые до 14 лет получают свое первое удостоверение личности, ID-карту сделают бесплатно. По желанию родителей документ могут выдать ребенку с самого рождения.

Без «биометрики» за границу не выпустят

С биометрическим паспортом белорусы будут ездить за границу, внутри страны он не будет иметь юридической силы.

Биометрический паспорт будет синим, но страниц в нем для проставления виз и штампов на границе будет в два раза больше. В документ, как и в ID-карту, будет вшит чип с отпечатками пальцев его владельца. Загранпаспорт будет действительным в течение 10 лет, стоить – порядка 30 евро.

Оформлять биометрический паспорт не обязательно. Он не понадобится тем, кто не собирается ехать за рубеж. Но, если вы все-таки решите сделать себе «биометрику», нужно помнить, что оформить его можно только при наличии ID-карты.

Сколько потребуется времени на оформление биометрического паспорта, пока точно не известно. Возможно, ждать две недели или месяц, как сейчас, не понадобится. Предполагается, что оформление будет занимать менее получаса. Например, в России «биометрику» делают за 10 минут, поскольку оборудование стоит в кабинетах паспортистов. Будет ли так в Беларуси – неизвестно.

Вероятно, белорусы смогут оформлять сразу два биометрических паспорта, за каждый из которых придется платить отдельно.

Это удобно для тех, кто часто выезжает за рубеж. Например, один паспорт человек сдаст на визу в посольство США, а со вторым в эти же числа сможет выехать в Европу. Выезжать за границу по нынешнему паспорту можно будет до конца 2018 года.