В Москве задержали директора фонда Навального 20.02.2018, 13:59

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Роман Рубанов

Фото: fbk.info

Романа Рубанова задержали за «организацию акций протеста» 28 января.

Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова поздно вечером в понедельник, 19 февраля, задержали в московском аэропорту Шереметьево. Об этом первым сообщил в Twitter Леонид Волков, глава штаба Алексея Навального, создателя ФБК, сообщает DW.

По словам Волкова, Рубанова задержали за организацию акций протеста 28 января, к которым он, как заявляется, не имеет никакого отношения.

Как следует из твита самого Романа Рубанова, он находится в московском ОВД "Даниловский", при этом на него не составляют протокола, а также не сообщают причину задержания.

После "забастовки избирателей" - массовых митингов, прошедших в ряде российских городов, правоохранительными органами были задержаны многие активисты. Некоторые из них получили реальные сроки.

В начале октября 2017 года Рубанова задерживали судебные приставы за невыполнение судебного постановления об удалении из интернета фрагментов видеорасследования ФБК "Он вам не Димон" о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве.