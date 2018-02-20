Биткоин уверенно преодолел планку в $11 500 20.02.2018, 14:12

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Популярная криптовалюта отвоевывает утраченные ранее позиции.

В первую неделю февраля биткоин заставил понервничать владельцев криптовалюты: курс ни с того ни с сего пошел по наклонной и на некоторое время даже упал ниже $6000. Казалось бы, пузырь все же лопнул. Но постепенно биткоин начал отвоевывать позиции, добравшись до $9000, $10 000, а сегодня уже и до $11 500, сообщает coindesk.com.

Вслед за массовым падением криптовалют теперь наблюдается подъем рынка: LiteCoin подтянулся на 14%, Ethereum Classic — сразу на 20%. Ethereum вновь стоит почти $1000. Конкретные курсы зависят от бирж, но в целом за последнюю неделю популярные криптовалюты выросли в цене.

Ситуация вокруг криптовалют остается нестабильной: некоторые крупные банки США и Великобритании ограничили покупку криптовалют с кредитных карт.