В Минске пройдет большой концерт памяти Михаила Анемподистова 20.02.2018, 14:33

Известные музыканты исполнят песни на стихи одного из создателей белорусской рок-поэзии.

15 марта в минском клубе «Брюгге» пройдет большой концерт памяти белорусского дизайнера, графика, фотографа, поэта и переводчика Михаила Анемподистова. Об этом сайту Charter97.org сообщили организаторы.

Музыканты разных поколений исполнят песни на стихи одного из создателей белорусской рок-поэзии, который в этом году умер в возрасте 53 лет.

В концерте примут участие Лявон Вольский, Игорь Варашкевич, Кася Камоцкая, Змитер Войтюшкевич, Александр Раковец из IQ48, группы MorkvoЦвет и Harotnica. Вести концерт будет Александр Помидоров.

15.03. Клуб «Брюгге» (пр.Партизанский, 6а). 19.00. Билеты (предварительно) - 20 рублей на Bezkassira.by.