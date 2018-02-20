Видеофакт: Американец приручил 700-килограммового медведя 3 20.02.2018, 14:18

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Сейчас он живет в питомнике Orphaned Wildlife Center.

Американец Джим Ковальчик спас раненного детеныша медведя и вырастил его в своем приюте для диких животных. Со временем медвежонок по имени Джимбо превратился в 700-килограммового великана, пишет segodnya.ua.

Сейчас он живет в питомнике Orphaned Wildlife Center, который Джим организовал в 2015 году вместе со своей женой Сьюзен.

Кстати, в этом приюте есть и другие прекрасные животные. Здесь реабилитацию проходят лошади, олени и белки.