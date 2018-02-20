Кто из работников болеет чаще? 5 Константин Скуратович

20.02.2018, 14:47

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Константин Скуратович

На недавней коллегии Минтруда обсуждался вопрос о выплате листков по нетрудоспособности.

Предметом для обмена мнениями стало то, что выплаты растут.

По словам министра Ирины Костевич, рост расходов, особенно заметный в Минской, Брестской и Гомельской областях, требует серьезного совместного с органами здравоохранения анализа его причин с разработкой соответствующих мер. Разумеется, постановка задачи и ее решение доступны только специалистам. В самом первом приближении проблема выглядит так — работники стали чаще и дольше болеть, поэтому выросли расходы. Это как с дымом — он идет из трубы, потому что печка в доме топится, а на улице мороз. Чем сильнее мороз, тем выше дым над крышей и гуще. В такой ситуации людям приходится приспосабливаться — утеплять жилище или, не жалея дров, отапливать и дом, и окружающую среду.

А если жилище не подготовлено к зиме, а дров не заготовили, то остается мерзнуть и, как следствие, болеть.

С этим утверждением согласятся и специалисты, и обыватели. Первые, как обычно, в таких случаях занимаются разработкой «соответствующих мер», а вторые заготавливают дрова и утепляют жилища.

Собственно, вся история человечества определяется развитием способов его приспособления к среде обитания. В этом деле оно достигло колоссальных успехов, но никто больше человека не называют царем природы. Он не перестал считать природу своей мастерской, но старается вести себя в ней более осмотрительно. Даже при этом случаются неожиданности, как в случае с взбунтовавшимся в Чернобыле «мирным атомом», для усмирения его пришлось потратить, вероятно, больше энергоресурсов, чем он успел выработать.

Никто не отрицает, что медицинская наука и практика, в том числе в Беларуси, достигла колоссальных успехов, но люди продолжают болеть. И если довериться обывателю, который в отношении к действительности руководствуется здравым смыслом, то окажется, что сегодня люди болеют чаще, нежели полвека назад. Да, как утверждают специалисты, выросла средняя ожидаемая продолжительность жизни. Но это всего лишь статистический показатель, годный для использования в прогнозных и актуальных задачах на правительственном уровне. А каждый из обывателей проживает свою индивидуальную жизнь, которая имеет весьма опосредованное отношение к этой статистике. То есть он хочет жить, желательно хорошо, желательно долго, при этом он с трудом борется с вредными привычками или даже не борется вовсе, уповая на достижения медицины (если что), но больше на судьбу.

Особенность современной ситуации, с которой соглашаются и специалисты, и чиновники, и обыватели состоит в том, что общество стареет. Все видят, как сокращается занятость населения, а в ее структуре падает доля молодых работников, но увеличивается доля пожилых. А благодаря увеличению пенсионного возраста, повышается количество работников престарелого возраста. Не стану утверждать, первое из поэтапных повышений пенсионного возраста «омолодило» работников, которым было отказано в выходе на пенсию по прежней схеме, не стану утверждать и то, что этих людей это искусственно «состарило». Но эти люди стали болеть больше, чем год назад, больше чем молодые работники.

Если бы эти люди вышли на пенсию в прежние установленные сроки они, как это обычно случается с пенсионерами, быстро превратились бы в основных посетителей поликлиник и больниц. Но пенсионеров лечат, а больничных листков не выписывают.

Впрочем, это гипотеза автора. По его предположению, работники, которым продлили срок выхода на пенсию, стали и чаще болеть и чаще обращаться к врачам. Стараясь подлечиться за счет соцстраха, за счет оплачиваемых больничных листов при сохранении заработной платы. В этих вопросах люди обычно демонстрирует и завидную заинтересованность, и компетентность. Люди хотят выгодно подлечиться, не ожидая того момента, когда оказываемые им государством бесплатные медицинские услуги придется оплачивать исключительно из собственной пенсии.

Возможно, я не прав, но не настолько не прав, чтобы не принять мою гипотезу «для анализа ситуации и разработки соответствующих мер». Думаю, с этим согласиться и сама Ирина Костевич, которая заявила, что с увеличением пенсионного возраста численность пенсионеров в 2017 году по сравнению с 2016 году сократилась почти на 25 тысяч. Как заметила г-жа министр, работа по адаптации пенсионной системы к росту потребностей в средствах на пенсии стареющему населению продолжается. Иными словами, пенсионный возраст и минимальный страховой стаж будут увеличиваться, следовательно, численность пенсионеров — сокращаться.

Следовательно, доля престарелых людей в экономике, напротив, увеличится. Адаптируясь к новым требованиям системы, эта категория воленс-ноленс, обратится за лечением к врачам, за деньгами — в соцстрах.

Константин Скуратович, «Белрынок»