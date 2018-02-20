Мариуш Антонович: Литва и Польша вместе могут заморозить «Северный поток – 2» 20.02.2018, 14:56

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Мариуш Антонович

Фото: Joanna Bożerodska

Стратегический союз двух государств укрепляет ЕС и восточный фланг НАТО.

В Литве на днях отпраздновали 100-летие Восстановления независимости страны. В торжественных мероприятиях принимал участие президент Польши Анджей Дуда. Каким будет развитие польско-литовских отношений с учетом новых геополитических вызовов для обеих стран?

На вопросы Сharter97.org ответил литовский политолог Мариуш Антонович:

- Чем для Литвы является день 100-летия Восстановления независимости страны?

- Прежде всего это День восстановления современной государственности Литвы. Все это демонстрирует, что несмотря на тяжелое историческое прошлое, советскую и германскую оккупации, идея литовской государственности живет и развивается.

- Можно ли сказать, что праздник удалось использовать для рекламы Литвы как государства в мировом масштабе?

- Пока что, по-моему мнению, об этом говорить слишком рано, так как торжества только начались и определить, как они повлияли на популярность страны в мире можно будет только в конце нынешнего года. Тем не менее, даже если какая-то стратегия для популяризации страны при помощи этого праздника и существует, позволю себе усомниться, что она окажется действенной.

Во-первых, вся официальная программа празднования 100-летия Восстановления независимости готовилась со значительным опозданием, организаторам пришлось бороться с нехваткой финансовых средств. Во-вторых, в обществе немало спорили о том, насколько программа соответствует уровню торжества – например споры вокруг мемориала на Лукишской площади в Вильнюсе или памятника доктору Йонасу Басанавичюсу.

С другой стороны, Литва является членом Европейского Союза и НАТО и является игроком глобальной политики. Поэтому, даже без каких-либо специальных усилий, Литва в этих днях будет пользоваться вниманием в мировых средствах массовой информации. Также я бы не стал игнорировать общественные инициативы, проводимые сейчас для того, чтобы разрекламировать Литву и распространить информацию о столетии Восстановления независимости Литвы. Последние дни демонстрируют, что таких инициатив оказалось неожиданно много и что они вполне в состоянии сделать рекламу для страны ничуть не хуже, чем государственные учреждения, а, возможно, даже и лучше.

- О чем свидетельствует трехдневный визит в Литву президента Польши Анджея Дуды?

- Принимая во внимание сложные польско-литовские отношения в 1918 году, визит президента Польши в Вильнюс на праздник столетия по Восстановления независимости Литвы в очередной раз свидетельствует о том, что на политическом уровне у государств нет недоразумений. По моему мнению, это очень большая удача, о чем мы очень часто забываем. Также это означает и то, что Литва и Польша продолжают оставаться важными политическими союзниками.

- Значит ли это, что польско-литовские отношения начинаю стремительно улучшаться? В каких областях страны могут сотрудничать?

- Сейчас, когда визит уже состоялся, можно смело сказать, что мы наблюдаем улучшение польско-литовских отношений.

Естественно, на это очень сильное влияние оказывает геополитическая обстановка – Российская агрессия в Украине. Очередным фактором, оказавшим влияние, является договор между PKN Orlen (польская компания, которой принадлежит нефтеперерабатывающий комплекс в Мажейкяе) с Литовскими железными дорогами. Благодаря этому появилась возможность дальше развивать сотрудничество в области энергетики между обеими странами.

Также хотелось бы отметить, что Литва воздерживается от шагов, которые могли бы повлиять на положение польского меньшинства, а президент Польши придерживается мнения, что только при помощи диалога можно решить проблемы польского меньшинства в Литве.

Думаю, благодаря этой ситуации у Литвы и Польши в краткосрочной перспективе периоде получится добиться реализации таких геополитических целей как: задержка строительства проекта «Северный поток – 2», синхронизация энергетических сетей Литвы с Западной Европой, укрепления восточного фланга НАТО.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что еще больший успех возможен в случае, если ситуация польского меньшинства начнет улучшаться. В таком случае, результаты совместного сотрудничества могут быть еще более впечатляющими, например, можно было бы добиться эффектов в восточной политике ЕС, в особенности в отношении Украины, Беларуси и Грузии. С другой стороны, благодаря стратегическому партнерству между Литвой и Польшей можно было бы усилить сотрудничество между всеми странами балтийского региона, приблизить Швецию и Финляндию к НАТО.