Церковные шпили в Великобритании будут раздавать интернет 20.02.2018, 15:10

Англиканская церковь и правительство подписали соглашение.

Договор позволяет мобильным и интернет-провайдерам Великобритании использовать церковные шпили для раздачи интернета и сотовой связи.

Большинство англиканских церквей находится в сельской местности. Они располагаются в центре населенного пункта, потому легко смогут обеспечить связь и доступ к интернету. Этим нововведением власти Великобритании планируют улучшить мобильное сообщение вне городов и по стране в целом к 2022 году, сообщает ВВС.

Коммерческие соглашения, заявило правительство, епархии и приходы будут заключать с мобильными операторами и интернет-провайдерами на местах.

«Даже здание XV века сможет помочь Британии подготовиться к будущему, улучшить жизни людей, обеспечивая связь в наших самых труднодоступных районах», – говорит глава министерства по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту Мэт Хэнкок.

В Великобритании уже более 120 церквей помогают раздавать интернет и сеть. Для этого шпили зданий снабжены беспроводными передатчиками, антеннами, спутниковыми тарелками и прочей техникой.

Сейчас интернетом LTE можно пользоваться на 43% территории Великобритании, а мобильная связь доступна лишь на 70% территории страны.