Прыгнувший под поезд в метро минчанин остался жив 20.02.2018, 15:40

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Фото: @tshkirando

Движение по Московской линии восстановлено.

«В 11.50 движение по Московской линии восстановлено. Несмотря на силу удара, пассажир остался жив, ему оказывается помощь», - проинформировали в метрополитене, пишет nn.by.

Как сообщалось, инцидент произошел в 11.23 на станции «Площадь Ленина». Молодой мужчина прыгнул на путь перед приходящим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но удар был чрезвычайно силен. Движение поездов на Московской линии было остановлено.