закрыть
20 февраля 2018, вторник, 19:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Прыгнувший под поезд в метро минчанин остался жив

  • 20.02.2018, 15:40
  • 2,165
Фото: @tshkirando

Движение по Московской линии восстановлено.

«В 11.50 движение по Московской линии восстановлено. Несмотря на силу удара, пассажир остался жив, ему оказывается помощь», - проинформировали в метрополитене, пишет nn.by.

Как сообщалось, инцидент произошел в 11.23 на станции «Площадь Ленина». Молодой мужчина прыгнул на путь перед приходящим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но удар был чрезвычайно силен. Движение поездов на Московской линии было остановлено.


популярное за неделю

Мнение

Шок для Путина
Шок для Путина Андрей Пионтковский
Лейла Юнус - политикам Запада: Вам мало Асада? Вам мало Сирии?
Лейла Юнус - политикам Запада: Вам мало Асада? Вам мало Сирии?
Люди Шредингера
Люди Шредингера Ирина Халип
Вороватый президент – вороватая страна
Вороватый президент – вороватая страна Виктор Шендерович