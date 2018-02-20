Беларусь заняла пятое место в биатлонном миксте на ОИ-2018 5 20.02.2018, 15:53

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Фото: Reuters

Победу одержала команда Франции.

Сборная Беларуси по биатлону заняла пятое место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает tut.by.

По ее правилам два первых этапа проходят женщины, а два последних — мужчины.

Надежда Скардино уверенно прошла первый этап, не допустив ни одного промаха. Белорусская биатлонистка передала эстафету восьмой в трех секундах от четвертого места.

Дарья Домрачева отлично выступила на своем этапе. Серебряная призерка Олимпиады-2018 использовала в сумме один дополнительный патрон и передела эстафету Сергею Бочарникову на третьем месте.

Состав мужского дуэта белорусской команды уступал большинству конкурентов, но на этот раз они на высоком уровне прошли свою часть дистанции.

Сергей Бочарников воспользовался одним дополнительным патроном и завершил этап на пятом месте. С тем же результатом стрельбы прошел два рубежа и Владимир Чепелин. Это позволило нашей сборной занять пятое место, опередив среди прочих Украину, Чехию, ОАР (Россию), Австрию, Швецию.

Победу же одержала команда Франции (Дорен-Абер, Бескон, Дестье, М. Фуркад). Второе место заняла Норвегия (Олсбю, Экхофф. Й. Бё, Свенсен), а третье - Италия (Виттоцци, Вирер, Хофер, Виндиш).