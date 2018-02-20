В Минске от коммунальных услуг отключили более 1550 квартир

В Минске от коммунальных услуг отключили более 1550 квартир13
- 20.02.2018, 16:10
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За долги по «коммуналке» можно лишиться жилья.
За 2017 год в 18 554 квартирах Минска были отключены некоторые жилищно-коммунальные услуги. Такая мера применяется в связи с задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг и плате за пользование жилыми помещениями, передает «Еврорадио».
В январе 2018-го этот список пополнила еще 1551 квартира.
Коммунальщики говорят, что после двух месяцев задолженности собственникам и нанимателям направляют письменное предупреждение о необходимости в течение пяти дней внести платежи, в том числе пеню. При неуплате должникам приостанавливают оказание некоторых коммунальных услуг. Преимущественно им отключают электричество. Реже отключают воду, газ и телеантенны.
В наиболее сложных случаях коммунальщики подают заявления в суд на взыскание долга. У должников могут описать имущество, наложить арест на имущество и финансы, а также ограничить право на управление транспортом и запретить выезд из страны.
Самые злостные должники могут лишиться жилья.