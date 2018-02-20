Лявон Борщевский: БНР создавали именно белорусы, а не «советские люди» 20.02.2018, 16:20

Лявон Борщевский

Фото: Agencja Gazeta

Белорусские граждане опередили «заблудившуюся во времени» власть.

Общественный деятель, бывший председатель Партии БНФ Левон Борщевский рассказал «Радыё Рацыя», почему власти не стремятся к национальному, а держатся за советское.

- Министр образования Игорь Карпенко уже заявил, что страна будет готовиться к празднованию 100-летия комсомола, а вот о праздновании 100-летия Белорусской Народной Республики государственные чиновники практически и не вспоминают. Почему так происходит?

- Потомки репрессивного режима сегодня при власти, а комсомол был структурой этого режима. И они держатся за эти символы именно для того, чтобы показать, что в стране ничего не изменилось, ей управляют те же люди. И молодому поколению дают «посыл» на будущее, что и дальше эти «комсомольцы» будут управлять. Чтобы народ не очень задумывался, что это можно и нужно поменять. Тот же комсомол остается символом цепляния за власть. Хотят показать, что, мол, она непоколебима и вечна. Стремятся создавать именно такую иллюзию.

- Но ведь 100-летие БНР – это для всей страны значительная дата…

- Эта дата как раз не вписывается в их парадигму. БНР создавали именно белорусы, а комсомол и БССР - «советские люди». Это же решение принималось не внутри страны, а в Москве. Сегодняшняя власть пока еще не способна признать, что белорусы могут иметь преемственность от своих традиций и цепляется за сталинско-ленинские.