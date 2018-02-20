Болезнь Путина и всея России Юрий Райхель, «День»

20.02.2018, 16:33

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В общем, со всех сторон беда, а значит открывай ворота.

Президент России ВВП заболел, простудился. Ничего необычного в зимнее время, с кем не бывает. С другой стороны, после того как он руководил стерхами, нырял на глубину озера Байкал и Черного моря, демонстрировал голый торс и показывал свое недюжинное здоровье, ВВП не мог заболеть по определению. Потому что его здоровье — это одна из важнейших скреп государства российского, не побоимся сказать — краеугольный камень. Без своего солнцеликого начальника оно просто существовать не может. Ведь каждый гражданин самой большой по территории страны в мире знает, что есть Путин — есть Россия. Негативная коннотация не рассматривается в принципе, потому что, как сейчас утверждают в Москве, что делать России от Калининграда до Владивостока без Путина. Как существовать?

Простуда случилась в самое неподходящее время. Осталось всего месяц до выборов, а по данным правильных социологических служб за ВВП готово проголосовать около 71% избирателей. Это просто падение. Ведь совсем недавно в практически едином порыве граждане были готовы в количестве 89%, в крайнем случае, 86%.

И это, как мы уже сказали, за месяц до выборов, что еще может случиться в оставшееся время и представить себе страшно. Вдруг цифры упадут до, не на ночь будет сказано, 60% и даже ничтожных 52%. В прошлый раз в Первопрестольной за ВВП проголосовало 46,2%. В единственном российском регионе. При том, что всю ночь считали и, как говорили злые оппозиционеры, протоколы переписывали несколько раз. Да и вообще в провинции на участках, где попались неправильные наблюдатели, проценты стремительно падали. Хорошо, что только там.

Даже жутко подумать, какие могут быть показатели в столице. От таких мыслей не то, что простудиться, двухстороннее политическое воспаление легких можно получить.

Все это факторы внутренние, но главные неприятности пришли из-за поребрика.

Дело с разгромом ЧВК Вагнера никак не утихомирится. Наоборот, в мировой прессе всплывают новые подробности, имена погибших. Вот опять подорвался танк с ребятами в Сирии. Никак дело не замять. Тут вдова погибшего на весь белый свет вопрошает: как отомстим за пацанов. Патриоты и так уже наливаются злостью и все время требуют. Пока относительно тихо, но где гарантия, что к 18 марта не станут кричать на всю ивановскую.

Да как отомстим, если геройски погибший летчик Филиппов так и прокричал, что «это вам за пацанов». Каких пацанов, если он летал в турецкой зоне деэскалации. Что вообще делала пара Су-25 в этой зоне и за каких пацанов она там совершала налет. Возникает вопрос: что вообще штурмовали российские штурмовики в турецкой зоне?

И зачем это Евгения Пригожина, которого все называют поваром Путина, понесло с помощью вагнеровцев отжимать у курдов на их территории нефтеперерабатывающий завод. Что денег мало, решил на дурочку прихватить, что вроде бы плохо лежит. Оказалось — очень хорошо лежит и есть, кому дать по рукам, да так, чтобы в будущем неповадно было. Курды ребята очень серьезные. Они на войне уже более 50 лет. И Саддаму в Ираке по зубам давали и туркам достается в Африне по полной. Так что их лучше не задирать, тем более за ними американцы. Думали как в России, пришлем бесшабашных и дело с концом. Вышло совсем не так и теперь их же кашу приходится расхлебывать главному в России.

В общем надо каким-то образом выйти из этой сирийской ситуации, только как это сделать?

Мало всех сирийских проблем, так и Израиль тут как тут. Просто напасть какая-то, без евреев никогда ничего не происходит. Конечно, иранцы их провоцируют, подбираются все ближе, несмотря на предупреждения. Вот и получили по полной программе, но Москве попало. В Тегеране очень недовольны и обвиняют ее чуть ли не в предательстве. По их мнению, Россия не хочет их защищать от израильских самолетов. Еще не хватало сцепиться с Израилем в воздухе. Уж за них американцы точно пойдут воевать, так и до большой войны недалеко.

С другой стороны, американцы показали, что готовы серьезно отвечать с использованием самого современного оружия. Роту ЧВК Вагнера раскатали ударные самолеты пятого поколения F-22, многофункциональные тяжелые истребители F-15, самолеты огневой поддержки AC-130, ударные вертолеты Apache и ударные беспилотники MQ-9 Reaper. Вдобавок к этому по вагнеровцам стреляли высокоточными снарядами самоходные гаубицы M109A6 Paladin.

В то же время китайский портал Sina.com пишет, что «Советские штурмовики Су-25 устарели для участия в современных войнах, и Россия по экономическим причинам не смогла модернизировать их до более продвинутого уровня. На самолете установлено не отвечающее современным реалиям электронное оборудование и системы предупреждения ракетного нападения, поэтому медленные Су-25 уязвимы для атак практически любых ПЗРК».

Все это американцы сделали, чтобы всему миру продемонстрировать отсталость российской военной техники. По правде говоря, они правы, но как это объяснить российскому народу, если мы поднялись с колен и с нами должны считаться. И тут такой облом в Сирии, где уже несколько раз кричали о победе, о выводе войск, а теперь выводить не можем и сказать о вагнеровцах тоже ничего не можем.

Как на Донбассе заявить, что ихтамнет нельзя, признать тоже как-то не очень хочется. В общем, со всех сторон беда, а значит открывай ворота.

Как подумаешь обо всем этом, так температура и давление в голове начинают стремительно повышаться. Вот и выскочишь на воздух, чтобы нервный срыв унять и немного охладиться. Конечно, на улице не синие московские метели, но все равно прохладно. Насколько такое охлаждение помогло, будет еще видно, пока же заработал простуду. И еще одна противная мысль все-таки покоя не дает. Как же охлаждать голову и снимать стресс летом… Говорят оно будет горячим во всех смыслах.

Юрий Райхель, «День»